Quốc hội vừa thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi). Dự thảo luật gồm 6 chương, 36 điều - giảm 56 điều so với Luật Luật sư hiện hành.

Phóng viên Dân trí trao đổi với một luật sư ở Hà Nội (Ảnh minh họa: Tuấn Anh).

Quy trình trở thành luật sư được rút gọn từ 4 bước xuống 2 bước

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn với người muốn hành nghề luật sư phải có bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn.

Song song với đó, dự thảo cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Quy trình trở thành luật sư được rút gọn từ 4 bước xuống 2 bước: Gộp đăng ký tập sự và gia nhập đoàn luật sư thành đăng ký gia nhập đoàn luật sư để tập sự; gộp kiểm tra kết quả tập sự và cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia về luật sư.

Hội đồng tuyển chọn luật sư liên ngành, độc lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực; đại diện TAND tối cao, cơ sở đào tạo, chuyên gia và luật sư làm ủy viên. Hội đồng thực hiện việc đánh giá người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Dự luật cho phép luật sư tập sự thực hiện một số hoạt động theo sự phân công, giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý; quy định rõ các trường hợp thu hồi chứng chỉ, giấy đăng ký hoạt động…

Về phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, dự thảo luật bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp, trừ trường hợp thực hiện dịch vụ về chuyên môn.

Dự thảo luật cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hòa giải viên, trọng tài viên, quản tài viên. Quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước và cơ quan tố tụng trong bảo đảm quyền hành nghề; trách nhiệm của Nhà nước trong phát triển luật sư hội nhập, hỗ trợ luật sư vùng khó khăn và thu hút luật sư kiều bào hành nghề ở Việt Nam.

Dự luật cũng cho phép công ty luật TNHH hai thành viên trở lên có thành viên góp vốn, có nhiều người đại diện, được lập công ty con, được tự chủ quản trị, được ký hợp đồng điện tử hoặc bằng lời nói trong trường hợp cấp bách.

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài muốn thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải được thành lập hợp pháp ở nước ngoài, có ít nhất 1 luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam. Ý kiến tư vấn pháp luật Việt Nam bắt buộc có chữ ký của luật sư Việt Nam.

Các luật sư tham dự phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan đến số tiền gần 1.590 tỷ đồng (Ảnh: Minh Anh).

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam không quá 65 tuổi

Cũng theo dự thảo luật, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên toàn quốc. Nhà nước tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của luật sư và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất đối với các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đặc biệt, dự thảo phân quyền triệt để cho Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam giải quyết khiếu nại nội bộ; quy định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn không quá 65 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội và giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. Cơ quan tố tụng, bộ, ngành có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý với cơ sở dữ liệu luật sư.

Dự thảo luật còn phân cấp cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập Đoàn Luật sư, chi nhánh Đoàn Luật sư, phê duyệt đề án tổ chức Đại hội, phương án nhân sự và phê chuẩn kết quả Đại hội.

Đối với thủ tục hành chính, dự thảo luật chỉ quy định tên, thẩm quyền và giao Chính phủ quy định chi tiết; bổ sung quy định cơ sở dữ liệu luật sư dạng điện tử, có giá trị pháp lý trong giao dịch, tố tụng và các hoạt động khác.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có trách nhiệm hỗ trợ chuyển đổi số cho thành viên. Tổ chức hành nghề được ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và tư vấn qua phương tiện điện tử.