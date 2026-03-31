Đề xuất chính sách thu hồi đất áp dụng riêng cho điện hạt nhân Ninh Thuận

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người sử dụng đất đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng riêng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Đề xuất áp dụng tới hết ngày 28/2/2027

Dự thảo đề xuất người sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc lấn, chiếm nhưng đã sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014, thuộc phạm vi thu hồi đất theo Quyết định 191/2025 của UBND tỉnh Ninh Thuận có thể được hưởng các khoản hỗ trợ bằng tiền.

Cụ thể gồm hỗ trợ về đất bằng mức bồi thường của loại đất nông nghiệp thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Hỗ trợ về tài sản bằng mức bồi thường giá trị tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Người sử dụng đất còn được hỗ trợ đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống bằng một lần giá đất nông nghiệp trong Bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhân (x) với 1,5 lần đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi.

Ngoài ra, người sử dụng đất có nguồn gốc lấn, chiếm nhưng sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày có Nghị quyết số 174/2024 của Quốc hội cũng được đề xuất hỗ trợ.

Trong đó sẽ hỗ trợ về đất bằng 80% mức bồi thường của loại đất nông nghiệp thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi. Hỗ trợ về tài sản bằng 80% mức bồi thường giá trị tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật về đất đai hiện hành.

Người sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi có thể được giao đất ở tại khu tái định cư và được giảm 50% tiền sử dụng đất đối với suất tái định cư tối thiểu.

Trường hợp được bố trí tái định cư tại thửa đất có diện tích lớn hơn suất tái định cư tối thiểu sẽ phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất với phần diện tích tăng thêm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 28/2/2027.

Kinh phí khoảng 92 tỷ đồng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong phạm vi khu vực tái định cư của Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với quy mô 65,62ha có hơn 23,8ha trước đây đã được UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Thời điểm giao đất trong phạm vi khu vực này đã tồn tại một số hộ dân đang trực tiếp quản lý, sử dụng và canh tác đất ổn định nhưng chưa được thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường theo quy định.

Khu vực này chủ yếu là đất cát ven biển, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Cây trồng phổ biến là phi lao nên việc quản lý, sử dụng đất qua các thời kỳ còn gặp nhiều khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức.

Trong thực tế, một số hộ dân đã sử dụng đất ổn định, lâu dài để trồng cây ngắn ngày và nuôi trồng thủy sản.

Qua rà soát, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy có 326 trường hợp/151,46ha sử dụng đất lấn, chiếm, vi phạm pháp luật đất đai nhưng sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014.

Ngoài ra, có 33 trường hợp/11ha sử dụng đất lấn, chiếm vi phạm pháp luật đất đai nhưng sử dụng ổn định từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Từ những cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định cần thiết ban hành nghị quyết của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho người sử dụng đất, áp dụng riêng thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Chính sách này không chỉ giảm thiểu phát sinh khiếu nại, nhận được sự đồng thuận trong nhân dân mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến kinh phí để thực hiện khoảng 92 tỷ đồng, lấy từ ngân sách nhà nước.