Đề xuất chế độ cho người tham gia thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Dự thảo Nghị định quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đang được Bộ Tư pháp thẩm định, nêu rõ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị Quân đội quân khu và tương đương.

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình bao gồm: Giường nằm có đai dùng để cố định người bị thi hành án tử hình; máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển; máy đo nhịp đập của tim; màn hình, camera, đầu ghi và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án tử hình; các dụng cụ y tế và trang thiết bị hiện đại khác.

Một liều thuốc gồm 3 loại thuốc (làm mất tri giác, liệt hệ vận động và ngừng hoạt động của tim) và dùng cho một tử tù (Ảnh minh họa: CAND).

3 loại thuốc dùng cho người mang án tử

Thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: Thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc gồm 3 loại thuốc và dùng cho một người.

Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Cán bộ trực tiếp thi hành án sẽ tiếp nhận 3 liều thuốc từ Hội đồng thi hành án tử hình (trong đó có 2 liều thuốc dự phòng). Trường hợp không sử dụng đến 2 liều thuốc dự phòng này thì bàn giao lại để bảo quản theo quy định.

Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) phản ánh, thực tiễn triển khai thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc từ tháng 8/2013 đến nay chưa phải sử dụng đến liều thuốc dự phòng thứ 2 đối với một người bị thi hành án.

Chế độ, chính sách với người thi hành án tử hình

Bộ Công an đề xuất, người tham gia Đội Thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Người tham gia Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND xã, phường, đặc khu; điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người.

Trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

Công an cấp xã nơi tổ chức thi hành án tử hình và nơi mai táng có trách nhiệm tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật.

Bộ Công an đề xuất nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.