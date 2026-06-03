Đề nghị tính kỹ việc điều chỉnh giá điện, y tế, giáo dục trong năm 2026

Quan điểm này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề cập khi báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, sáng 3/6.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo của Bộ Tài chính chỉ ra điểm sáng về chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay.

Các lãnh đạo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng khá.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng cần lưu ý ảnh hưởng của El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ… cũng như chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao. Quan điểm ông nhấn mạnh là cần tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng, nông nghiệp để khai thác cho tăng trưởng.

Về lạm phát và nguồn cung xăng dầu, điện, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Bên cạnh đó, giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Song, Bộ trưởng Tài chính cho biết Bộ khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát lại, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và cho tăng trưởng hai con số.

Liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ, song tiến độ thu có xu hướng chậm lại, trong đó thu từ nhà, đất giảm 4,5%.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt hơn 219.000 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, so với cùng kỳ tương đương về tỷ lệ và cao hơn khoảng 34.800 tỷ đồng về số tuyệt đối.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Tài chính kiến nghị nguyên tắc điều hành thời gian tới là kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đồng thời theo dõi chặt để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Đề xuất nhiệm vụ, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, đặc biệt 12 bộ, địa phương đang giải ngân thấp, chưa giải ngân và các dự án trọng điểm.

Về sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Tài chính đề xuất từng bộ, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước bám sát kịch bản, xác định rõ dư địa để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là 22 địa phương có sản xuất công nghiệp thấp hơn kịch bản.

Đối với việc điều hành giá cả, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan, địa phương cần phối hợp làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung - cầu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường, bảo đảm kiểm soát theo kịch bản đề ra.

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương cũng được đề nghị đánh giá kỹ lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện gắn với kịch bản lạm phát.