Ngày 21/11, Quốc hội bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2, với việc thông qua gần 30 luật, nghị quyết. Trong đó, nhiều dự án luật liên quan thiết thực tới vấn đề an sinh xã hội sẽ được Quốc hội xem xét thông qua, như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động…

Quan tâm khả năng tiếp cận chỗ ở phù hợp với thu nhập của người dân

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt, đánh giá việc thông qua các chính sách này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Minh Nam).

Trong đó, chính sách về nhà ở là một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, Luật Nhà ở (sửa đổi) là một trong những dự án luật có tác động rất sâu rộng đến đời sống nhân dân. “Nhà ở không chỉ là một tài sản, mà còn là điều kiện để mỗi gia đình ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái và yên tâm lao động, cống hiến”, ông Việt nói.

Đánh giá cao định hướng phát triển nhà ở xã hội và đặc biệt là nhà ở cho thuê, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhìn nhận đây là bước chuyển đáng chú ý trong tư duy chính sách, theo hướng không chỉ quan tâm xây dựng được bao nhiêu căn nhà, mà phải quan tâm người dân có thực sự tiếp cận được chỗ ở phù hợp với thu nhập hay không.

Từ thực tiễn Hà Nội, ông Việt cho rằng nhu cầu nhà ở giữa khu vực nội đô và ngoại thành rất khác nhau. “Người lao động, công nhân, giáo viên trẻ, người có thu nhập thấp cần những giải pháp phù hợp với điều kiện sinh sống, việc làm và khả năng tài chính của mình”, đại biểu nhấn mạnh.

Song ở khía cạnh khác, ông lưu ý chính sách tốt phải đi cùng quỹ đất, nguồn vốn, hạ tầng đồng bộ và thủ tục minh bạch. Đặc biệt, cần kiểm soát đúng đối tượng thụ hưởng, tránh để chính sách nhà ở xã hội bị lợi dụng hoặc trở thành cơ hội đầu cơ.

“Kết quả thực thi luật phải được đánh giá bằng số căn nhà thực sự đưa vào sử dụng, mức giá người dân có thể chi trả và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu thực”, ông Việt nói và nhấn mạnh đích đến cuối cùng không phải là thị trường có thêm bao nhiêu dự án, mà là có thêm bao nhiêu gia đình được an cư.

Bảo vệ người lao động, rút ngắn thời gian giải quyết chế độ

Liên quan Luật Bảo hiểm xã hội, đại biểu Việt nhận định ý nghĩa quan trọng của lần sửa đổi này không chỉ nằm ở việc hoàn thiện một số quy định pháp luật, mà còn ở việc củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống an sinh xã hội.

Ông nhấn mạnh bảo hiểm xã hội là chỗ dựa lâu dài của người lao động, nhất là khi tuổi cao, sức yếu hoặc không còn khả năng tạo thu nhập.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Việt (Ảnh: Minh Nam).

Điểm đáng ghi nhận, theo ông Việt, là dự thảo hướng tới phân định rõ trách nhiệm quản lý, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Dù vậy, vị đại biểu lưu ý mở rộng đầu tư quỹ phải đặt yêu cầu an toàn, bảo toàn vốn và quyền lợi lâu dài của người tham gia lên hàng đầu.

Từ thực tiễn công tác ở cơ sở, ông chỉ ra vấn đề rất đáng quan tâm là lao động tự do, lao động có thu nhập không ổn định và lao động trên nền tảng số vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia, duy trì bảo hiểm xã hội.

“Đây là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để có chính sách phù hợp hơn”, ông Việt nói, đồng thời nhấn mạnh hiệu quả của luật phải được đo bằng số người thực sự được bảo vệ, thời gian giải quyết chế độ được rút ngắn và mức độ thuận tiện của người dân.

Quan trọng hơn, theo ông, phải làm sao để người lao động thấy rằng tham gia bảo hiểm xã hội là một sự bảo đảm đáng tin cậy cho tương lai của chính mình.

Vị đại biểu cũng ghi nhận việc sửa đổi Luật An toàn, vệ sinh lao động đã đổi mới theo hướng chuyển từ quản lý nặng về điều kiện, thủ tục sang tăng cường trách nhiệm và kiểm tra sau khi hoạt động được triển khai. Tuy nhiên, ông Việt nhấn mạnh an toàn lao động trước hết là vấn đề bảo vệ con người, không đơn thuần là yêu cầu quản lý sản xuất.

Cho rằng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong hoạt động huấn luyện an toàn lao động, tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý là hướng đi cần thiết, nhưng vị đại biểu lưu ý giảm thủ tục tuyệt đối không được đồng nghĩa với giảm tiêu chuẩn an toàn.

Từ thực tiễn quản lý địa bàn, ông nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm đến các công trình xây dựng nhỏ, cơ sở sản xuất, làng nghề và những nhóm lao động không có hợp đồng chính thức. Theo ông, đây là những khu vực mà việc kiểm soát rủi ro, huấn luyện và bảo vệ quyền lợi người lao động còn nhiều khó khăn.

Vị đại biểu nhấn mạnh một chính sách an toàn lao động thành công là khi người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn và số vụ tai nạn, bệnh nghề nghiệp giảm xuống.