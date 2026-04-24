Đề nghị thanh lý, tháo dỡ nhà hỏa táng bỏ hoang hơn 2 thập kỷ

Ngày 24/4, ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, Đà Nẵng, cho biết đã báo cáo Sở Tài chính liên quan đến công trình nhà hỏa táng Hội An bỏ hoang hơn 20 năm và đề xuất hướng xử lý.

Theo Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, nhà hỏa táng Hội An ngưng thi công quá lâu, các hạng mục công trình xuống cấp trầm trọng, hệ mái bị mục nát.

Khối nhà chính nhà hỏa táng Hội An xuống cấp nặng (Ảnh: Công Bính).

“Qua nghiên cứu địa hình, cũng như công năng của tài sản không thể tận dụng vào những công việc khác. UBND phường Hội An Tây đề nghị Sở Tài chính kiến nghị UBND thành phố thống nhất chủ trương cho thanh lý, tháo dỡ đối với công trình này”, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Hội An Tây, sau khi có chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND phường sẽ đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh lý (nếu có) để đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo phường Hội An Tây cũng cho biết các hạng mục đã đầu tư xây dựng dở dang, gồm: Khối nhà chính, nhà văn phòng, nhà vệ sinh, kho lưu tro cốt, sân đường nội bộ, hồ phun nước, hệ thống thoát nước trung tâm, trạm cấp ga…

Theo thông tin từ phường Hội An Tây, tháng 8/2011, UBND tỉnh Quảng Nam cũ có công văn chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình nhà hỏa táng, lý do đơn vị thi công không đủ năng lực tiếp tục thực hiện gói thầu.

Bên trong nhà hỏa táng cỏ dại mọc um tùm (Ảnh: Công Bính).

Tháng 8/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cũ có công văn thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An lập hồ sơ quyết toán toàn bộ khối lượng công việc đã thực hiện đối với công trình.

Tháng 9/2019, UBND thành phố Hội An cũ có quyết định phê duyệt quyết toán dự án với tổng giá trị gần 3,5 tỷ đồng.

Như tin đã đưa, tháng 9/2005, nhà hỏa táng Hội An khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư gần 13 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần công trình công cộng Hội An, đơn vị trúng thầu là Công ty xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam.

Dự kiến dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2006, nhưng đã bỏ hoang hơn 20 năm qua khiến công trình xuống cấp nặng.