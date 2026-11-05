Ngày 5/11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia về việc vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của El Nino, nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn dẫn đến nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Tại thời điểm ngày 4/11, hồ thủy điện Sông Tranh 2 chưa tích đủ nước (Ảnh: Công Bính).

Kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hiện nay, mực nước tại các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp, có khả năng cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Nhằm chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, xem xét không huy động hoặc huy động các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4 và Sông Tranh 2 vận hành xả nước qua phát điện ở mức tối thiểu từ nay đến hết ngày 11/11.

Mục đích, theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, để các hồ ưu tiên vận hành tích nước sớm, nhằm từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, trong các ngày 9-11/11, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, nền nhiệt độ giảm.