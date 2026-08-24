Đề nghị Hà Nội, Ninh Bình bảo vệ đê xung yếu phòng chống mưa lũ

Sáng 24/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và Ninh Bình khẩn trương triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu.

Hai địa phương phải đặc biệt chú ý các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, lũ trên sông Đáy, sông Hoàng Long, sông Cà Lồ, sông Tích và sông Bùi đang lên.

Một vị trí trên đê tả Cà Lồ, Hà Nội (Ảnh minh họa: Hànộimới).

Hà Nội và Ninh Bình được yêu cầu tăng cường lực lượng, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê trong mùa lũ. Đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị hộ đê và ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra.

Đến 10h sáng nay, tâm bão số 4 (Narra) trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 125km, cách Hải Phòng 120km, sức gió cấp 9, giật cấp 11.

Lũ trên sông Trung đang lên và trên mức báo động 3, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn đạt đỉnh 256,71m (lúc 23h ngày 23/8), trên báo động 3 khoảng 0,71m và đang xuống. Hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên.

Tới trưa nay, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn là 256,24m, trên báo động 3 khoảng 0,52m và đang xuống.

Về thiệt hại, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, 3.704 nhà bị ngập (Lạng Sơn có 3.626 nhà, Bắc Ninh 39 nhà, Thái Nguyên 32 nhà và Cao Bằng có 7 nhà). Ngoài ra, hơn 6.800 nhà bị chia cắt tại tỉnh Lạng Sơn do đường ngập và đã sử dụng xuồng nhỏ để vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Đến nay còn 308 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Chính quyền địa phương (Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa) đã sơ tán trên 5.100 người và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho người dân.