Ngày 7/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai).

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài gần 125km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần, triển khai giai đoạn 2025-2029.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tình hình thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Công Sơn).

Theo UBND tỉnh Gia Lai, khi hoàn thành, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ tạo trục kết nối trực tiếp giữa khu vực duyên hải với Tây Nguyên, liên kết hệ thống cảng biển với các trung tâm sản xuất, công nghiệp, dịch vụ. Qua đó, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Gia Lai.

Về tiến độ, dự án thành phần 1 và 3, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công sớm hơn khoảng 3 tháng so với yêu cầu của Chính phủ.

Đối với dự án thành phần 2, đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 95%, phần còn lại sẽ giải quyết dứt điểm trước ngày 15/11, để bàn giao cho các đơn vị thi công.

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đã hoàn thành. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ.

Công nhân thi công trụ cầu bắc qua sông Kôn thuộc dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Doãn Công).

Qua kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Gia Lai, các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng.

Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của tuyến cao tốc đối với Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu địa phương, các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công đồng bộ, khoa học, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng lưu ý, tiến độ phải đi đôi với chất lượng và an toàn công trình. Các đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công, đặc biệt là xử lý nền đường, mái taluy, đất đá hai bên tuyến. Các đơn vị thi công cần chủ động phòng ngừa sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài khi đưa công trình vào khai thác.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tặng quà các đơn vị, lực lượng thi công tại điểm đầu tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Công Sơn).

Tỉnh Gia Lai cần chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, công khai, minh bạch các mỏ đủ điều kiện khai thác, kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, không để vật liệu kém chất lượng ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

Phó Thủ tướng đề nghị chú trọng xây dựng cảnh quan hai bên tuyến, kết nối với các danh lam, thắng cảnh đặc sắc của Gia Lai. Qua đó, phát huy lợi thế cao tốc để thúc đẩy du lịch, dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.