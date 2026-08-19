Đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng mở trục giao thông ven biển Gia Lai

Ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai khởi công dự án phát triển tích hợp thích ứng, tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh, gồm 2 dự án giao thông thành phần, tổng chiều dài khoảng 40km; dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Lễ khởi công dự án phát triển tích hợp thích ứng, tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng tại Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Dự án thành phần 1: tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, dài khoảng 6,35km, quy mô 4-6 làn xe, nền đường rộng 24-40m, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2: tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, dài khoảng 33,65km, quy mô 2-4 làn xe, nền đường rộng 12-20,5m, đi qua địa bàn các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng giá trị của dự án không chỉ nằm ở việc hình thành thêm các tuyến giao thông mới mà còn mở rộng không gian, tạo thêm dư địa và động lực phát triển cho tỉnh.

Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, dài khoảng 33,65km, quy mô 2-4 làn xe (Ảnh: Doãn Công).

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực, rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics. Qua đó, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Dự án cũng được kỳ vọng khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực đất đai dọc tuyến, nhất là tại các khu vực có lợi thế về đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt, trục giao thông ven biển thông suốt sẽ tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch và thủy sản.