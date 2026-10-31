Đầu tư 110 tỷ đồng xóa 71 "điểm đen" trên quốc lộ 49

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế, cho biết đơn vị đã rà soát phương án xử lý các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 49, kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã vùng cao biên giới A Lưới.

Qua rà soát toàn tuyến, cơ quan chức năng xác định 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn, nằm trong phạm vi từ km25+110 (phường Kim Long) đến km77+700 (xã A Lưới 5). Tổng chiều dài các đoạn đường cong cần xử lý gần 6km.

Trên tuyến quốc lộ 49 tại Huế có 71 đoạn đường cong bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Nhật cho biết Sở Xây dựng đã đề xuất UBND thành phố Huế phương án xử lý 71 “điểm đen” này với tổng kinh phí 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tuyến này có nhiều đoạn đường hẹp, chỉ rộng 5,5m và nhiều đèo dốc cao, nếu thi công đồng loạt 71 điểm sẽ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, gây cô lập giao thông, nhất là vào mùa mưa.

Do đó, Sở Xây dựng thành phố Huế dự kiến chia 71 “điểm đen” thành 12 đoạn, ưu tiên xử lý các khu vực có mặt đường xuống cấp, thường gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua trước. Các vị trí còn lại sẽ được xử lý dần theo từng năm, kéo dài trong giai đoạn 2027-2030.

Riêng trong năm 2027, Sở Xây dựng thành phố Huế đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí dự kiến 38,5 tỷ đồng để sửa chữa hư hỏng mặt đường, mở rộng bụng đường cong tại 2 đoạn: km48+600-km51+40 và km74-km77.

Nhiều vị trí không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc cũng như đầu kéo rơ-moóc lưu thông (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, báo Dân trí đã nhiều lần phản ánh thực trạng số lượng phương tiện trọng tải lớn tham gia lưu thông trên tuyến quốc lộ 49 gia tăng mạnh, nhất là xe đầu kéo 6 trục chở than, quặng từ Lào về cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô).

Tại các đoạn cong cua, những chiếc xe đầu kéo dài chiếm hết lòng đường, khiến phương tiện nhỏ hơn phải dừng lại, gây trở ngại và nguy cơ tai nạn cho người lưu thông.

Thành phố Huế sẽ đầu tư 110 tỷ đồng để xóa các "điểm đen" trên quốc lộ 49 (Ảnh: Cao Tiến).

Ông Võ Lê Nhật cho biết Sở Xây dựng thành phố Huế đã có các giải pháp khắc phục tạm thời tại những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn bằng nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Các biện pháp gồm bổ sung cọc tiêu, sơn gờ giảm tốc và lắp đặt biển cảnh báo, biển hạn chế tốc độ 40 km/h đối với xe sơ-mi rơ-moóc tại những đoạn đèo dốc.

Từ ngày 10/4, UBND thành phố Huế đã thống nhất phân luồng, hạn chế và chỉ cho phép xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông một chiều theo hướng từ đường Hồ Chí Minh (các xã A Lưới) về quốc lộ 1, nhánh đường tránh Huế trong khung giờ từ 19h hôm trước đến 5h hôm sau.