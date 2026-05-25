Dấu mốc định hình quan hệ song phương Việt Nam - Thái Lan

Báo The Standard của Thái Lan ngày 24/5 đăng bài viết với tiêu đề “Về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan: Nửa thế kỷ quan hệ Thái Lan - Việt Nam và những cơ hội không thể bỏ lỡ trong trật tự thế giới mới”, trong đó nhận định chuyến thăm chính thức Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn có thể trở thành dấu mốc định hình quan hệ song phương trong thập niên tới.

Theo bài báo, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, đồng thời ký kết 8 bản ghi nhớ hợp tác và thông qua tuyên bố chung gồm 34 điểm, được đánh giá là khuôn khổ hợp tác toàn diện nhất trong lịch sử quan hệ hai nước.

Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, theo đó Việt Nam được kỳ vọng sẽ triển khai mạnh mẽ các chủ trương và cam kết quốc tế.

Phân tích về triển vọng hợp tác song phương, bài báo cho rằng hai nước đang hướng tới 3 trụ cột chính gồm: hòa bình bền vững, tăng trưởng và tương lai.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên đặt mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD, đồng thời thúc đẩy chiến lược “Ba kết nối” bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối kinh tế xanh.

The Standard nhận định Việt Nam và Thái Lan có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc. Việt Nam được đánh giá có lợi thế về công nghiệp điện tử và nguồn nhân lực công nghệ, trong khi Thái Lan có thế mạnh về công nghiệp ô tô điện, hóa dầu và hạ tầng logistics.

Theo bài báo, việc tăng cường kết nối thay vì cạnh tranh trực tiếp sẽ tạo ra lợi ích chung cho cả hai nền kinh tế. Ngoài hợp tác kinh tế, bài viết cũng đề cập khả năng mở rộng phối hợp giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng xanh.

The Standard cho rằng việc thúc đẩy các cơ chế hợp tác thực chất sẽ giúp hai nước cùng ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức mới của khu vực.

Về phương diện địa chính trị, bài báo đánh giá quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều biến động liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, tình hình Biển Đông và an ninh năng lượng.

Theo tác giả, việc tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn trong ASEAN sẽ góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và tạo thêm dư địa chiến lược cho cả hai nước.

Nửa thế kỷ quan hệ Thái Lan - Việt Nam đã chứng minh rằng hai quốc gia từng ở hai bên chiến tuyến Chiến tranh Lạnh vẫn có thể xây dựng hợp tác sâu sắc, trở thành đối tác thương mại gần 20 tỷ USD và đối tác chiến lược toàn diện.

Hành trình 50 năm ấy không hề bằng phẳng, nhưng hướng đi thì rất rõ ràng. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng thời điểm nhiều yếu tố hội tụ: khuôn khổ hợp tác toàn diện nhất lịch sử, áp lực từ chiến tranh thương mại và khủng hoảng năng lượng, cùng thực tế rằng hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau nhiều hơn là cạnh tranh.

Nếu hai bên có thể biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể, lợi ích sẽ đến trực tiếp với người dân hai nước.

Theo bài báo, trong một thế giới đang phân cực về kinh tế và địa chính trị, hai quốc gia tầm trung với tổng GDP 1.100 tỷ USD và dân số 170 triệu người như Thái Lan và Việt Nam có nhiều lựa chọn tốt hơn là để cơ hội trôi qua. Vì thế, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một dịp kỷ niệm ngoại giao, mà còn được kỳ vọng trở thành cơ hội nâng tầm quan hệ đối tác kinh tế để cùng ứng phó với trật tự thế giới mới.