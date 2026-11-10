Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Công ty Dương Đông).

Thông tin, hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Tổng Thanh tra Nguyễn Quốc Đoàn vừa ký ban hành kết luận thanh tra (Ảnh: Duy Đại).

Thanh tra Chính phủ phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu), vi phạm quy định về kế toán.

Cụ thể, qua xác minh thực tế tại 16 kho và kiểm tra dữ liệu tồn kho trên phần mềm do Công ty Dương Đông cung cấp, đoàn thanh tra phát hiện số liệu nhập, xuất xăng dầu được hạch toán trên báo cáo tài chính lớn hơn so với số liệu nhập, xuất của bảng kê hoá đơn, tờ khai hải quan đã được kê khai thuế.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông có kê khai mua, bán xăng dầu với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu); sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Kết luận nêu rõ, từ tháng 1/2024 đến 6/2026, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xăng dầu Thanh Bình (Công ty Thanh Bình) sử dụng 4.692 hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào thể hiện mua xăng dầu của 12 công ty “ma” (không có hoạt động kinh doanh thực tế, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân kinh doanh xăng dầu) với số lượng khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu để hợp thức cho số lượng khoảng 2,8 tỷ lít xăng dầu bán ra.

Trong thời gian này, Công ty Thanh Bình mua của Công ty Dương Đông khoảng 114 triệu lít xăng dầu.

Ngoài ra, từ tháng 1/2025 đến 30/6/2026, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P xuất hóa đơn thể hiện bán khoảng 93 triệu lít xăng dầu, giá trị khoảng 1.650 tỷ đồng và đã thu tiền của khách hàng.

Đến ngày 30/6, công ty này chưa giao 57,6 triệu lít, giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi tồn kho thực tế tại 2 kho thuê chỉ còn khoảng 15.670 lít dầu.

Cơ quan thanh tra làm rõ trong thời gian đó, Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P mua khoảng 55 triệu lít xăng dầu, bán khoảng 66 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Dương Đông (Ảnh: Công ty Đông Dương).

Giai đoạn từ năm 2022 đến 30/6 năm nay, lượng tồn kho xăng, dầu trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính chênh lệch với tồn kho xăng, dầu kiểm kê thực tế tại các kho xăng dầu của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm thuê, với tổng giá trị khoảng 675 tỷ đồng. Trong thời gian này, Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm mua khoảng 38,6 triệu lít xăng dầu, bán khoảng 468 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

Từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu (tương đương 2.841 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Vào quãng thời gian này, Công ty Đồng Tháp đã mua khoảng 53 triệu lít xăng dầu, bán khoảng 3,6 triệu lít xăng dầu với Công ty Dương Đông.

Thanh tra xác định vụ việc nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về mua bán xăng dầu không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc (hàng lậu) và vi phạm quy định về kế toán nên đã chuyển hồ sơ tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ phát hiện vụ việc có hành vi kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trái quy định, có dấu hiệu trốn thuế.

Qua phân tích các tài liệu, đoàn thanh tra đánh giá từ năm 2022 đến tháng 3/2026, Công ty Dương Đông và các công ty con, chi nhánh kê khai không đúng đối tượng với số thuế bảo vệ môi trường khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 140 tỷ đồng không có khả năng nộp thuế cho ngân sách nhà nước.