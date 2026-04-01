Đấu giá loạt công trình FLC chuyển giao ở Sầm Sơn, khởi điểm hơn 51 tỷ đồng

Ngày 1/4, thông tin từ UBND phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), địa phương đã ban hành phương án, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản hình thành từ dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương.

Các hạng mục được đưa ra đấu giá chủ yếu là các hubway (quầy kinh doanh dịch vụ bar và giải khát) và hệ thống tắm tráng (tắm nước ngọt), do Tập đoàn FLC bàn giao lại cho địa phương. Tổng giá khởi điểm cho quyền khai thác các công trình trong thời hạn 5 năm là hơn 51 tỷ đồng.

Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Phạm vi công trình nằm dọc bờ biển Sầm Sơn, kéo dài từ chân núi Trường Lệ đến khu du lịch Vạn Chài Resort (không bao gồm khu vực công trình cửa biển, sân khấu, nhà liên ngành, tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi, các lối lên xuống cho du khách tiếp cận bãi cát và 3 khu vực bến thuyền).

Chiều rộng khu vực công trình khoảng 30m, tính từ bờ kè chắn cát (mép phía Đông đường Hồ Xuân Hương) ra đến khu vực bãi biển.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng với vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, hoàn thành và khai thác từ mùa du lịch năm 2016.

Công trình gồm 14 hubway, các khu tắm tráng (tắm nước ngọt), khu vui chơi trẻ em, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các chòi quan sát dọc bãi biển Sầm Sơn, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác không hiệu quả, đến năm 2022, Tập đoàn FLC đã có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí, dù thời gian khai thác theo hợp đồng (29 năm) vẫn chưa kết thúc.

Đầu năm 2025, công trình mới thực hiện xong thủ tục sở hữu toàn dân và giao cho UBND phường Sầm Sơn quản lý để làm thủ tục đấu giá quyền khai thác.

Trong năm 2025, sau hàng loạt cơn bão, các hubway, khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; nhiều hạng mục bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến hoen gỉ và hư hỏng.