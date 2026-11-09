Chiều 9/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2026, Cục CSGT đã tổ chức đấu giá thành 150.000 biển số xe (50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy), thu 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Một người dân trúng đấu giá biển ô tô ngũ quý 6, tới trụ sở Cục CSGT để nhận biển (Ảnh: Trần Thanh).

Các biển số xe trúng đấu giá cao nhất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm nay gồm: BKS ô tô 30B-999.99, đã nộp hơn 6,1 tỷ đồng; ô tô 51L-999.99, đã nộp hơn 4,8 tỷ đồng; ô tô BKS 30C-999.99, đã nộp hơn 4,5 tỷ đồng; ô tô BKS 65A-888.88, đã nộp 4,2 tỷ đồng; ô tô BKS 51B-999.99, đã nộp hơn 4 tỷ đồng.

BKS xe máy 68AB-999.99, đã nộp gần 1,6 tỷ đồng; xe máy 50AA-999.99, đã nộp hơn 1,3 tỷ đồng; xe máy 99AA-999.99, đã nộp hơn 1 tỷ đồng; xe máy 50AB-999.99, đã nộp hơn 1 tỷ đồng và xe máy 50AD-999.99, đã nộp hơn 900 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, tổng số tiền đã thu từ đấu giá biển số xe tính từ phiên đấu giá đầu tiên (tháng 9/2023) đến nay là 12.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước.