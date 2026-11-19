Theo kết quả công bố của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, sáng 19/11, có 39 hồ sơ trúng đấu giá các lô đất tại khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư).

Toàn cảnh khu "đất vàng" vừa công bố giá quyền sử dụng đất sau khi tổ chức đấu giá (Ảnh: Thái Bá).

Theo đó lô được bỏ giá cao nhất là hơn 125 triệu đồng/m2; lô có giá trúng cao thứ 2 đạt gần 122 triệu đồng/m2; lô có giá cao thứ 3 đạt gần 120 triệu đồng/m2.

Tổng số tiền thu ngân sách từ 39 lô đất trúng đấu giá là hơn 522 tỷ đồng, tăng hơn 162 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, UBND phường Hoa Lư thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đưa ra đấu giá khu "đất vàng" nói trên, với tổng diện tích 20ha, quy hoạch 360 lô đất.

Giá khởi điểm đưa ra đối với các lô đất từ hơn 44 triệu đến gần 95 triệu đồng/m2. Với 360 lô đất đưa ra đấu giá, chính quyền dự kiến thu về hơn 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại kết quả chưa đạt như mong đợi. Các lô đất còn lại sẽ được UBND phường Hoa Lư tiếp tục tổ chức đấu giá trong thời gian tới.

Trước đó, báo Dân trí có nhiều bài phản ánh về số phận "nổi trôi" của khu dân cư mới phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, năm 2009, sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng xong, UBND TP Ninh Bình cũ tổ chức đấu giá bán 135 lô đất tại đây.

Kết thúc phiên đấu giá, 23 lô thuộc về các cá nhân và 112 lô thuộc về một doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Bình. Đến nay doanh nghiệp trúng đấu giá vẫn chưa nộp tiền trúng đấu giá và chưa nhận lại tiền đặt cọc.

Hạ tầng tại khu "đất vàng" bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Thái Bá).

Sau đó, UBND TP Ninh Bình có thông báo hủy kết quả đấu giá khiến người dân và doanh nghiệp ngỡ ngàng không rõ lý do.

Sau hơn 10 năm bị bỏ hoang, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình (Sở Tư pháp Ninh Bình) thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 60 lô đất (đã quy hoạch lại) nói trên.

Nhưng chưa đến ngày cuối cùng mở bán hồ sơ đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Ninh Bình ra thông báo tạm dừng cuộc đấu giá và trả lại tiền mua hồ sơ cho khách hàng.

Từ đó, khu "đất vàng" tiếp tục bị bỏ hoang cho đến khi được đưa ra đấu giá trở lại mới đây.