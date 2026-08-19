Đất đá đổ ập xuống đường đèo nối Đà Lạt - Buôn Ma Thuột

Ngày 19/8, lực lượng chức năng xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý tình trạng sạt lở đất trên tỉnh lộ DT722.

Đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đường đèo trên tuyến DT722 (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, do mưa lớn kéo dài trong ngày 17-18/8, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ ập xuống đường đèo trên cung đường DT722, gây cản trở giao thông.

Cơ quan chức năng ghi nhận có 2 điểm sạt lở và đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường khai thông đất đá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với việc xử lý hiện trường sạt lở, cơ quan chức năng cũng rà soát, kiểm tra taluy âm, dương dọc tuyến đường để nắm bắt hiện trạng, đưa ra phương án xử lý đối với các điểm có nguy cơ sạt trượt.

Đường DT722 đoạn qua xã Đam Rông 4, Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Đường DT722 dài gần 19km, vừa được cơ quan chức năng hoàn thành, thông xe kỹ thuật hồi cuối tháng 6.

Công trình này có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, là dự án giao thông quan trọng trong việc hình thành mạng lưới kết nối vùng đô thị Đà Lạt (Lâm Đồng) với trung tâm Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.