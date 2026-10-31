Đào Đà Lạt nở sớm trước Tết 3 tháng: Khách mê mẩn, nhà vườn lo

Những ngày cuối tháng 10, dù còn hơn 3 tháng mới đến Tết Nguyên đán, người dân và du khách di chuyển qua các phường Xuân Hương, Langbiang, Lâm Viên, Xuân Trường (Đà Lạt, Lâm Đồng) bất ngờ khi thấy những gốc bích đào, đào phai và cả đào thất thốn bung nở rực rỡ. Cảnh sắc hiếm gặp này nhanh chóng trở thành điểm dừng chân chụp ảnh thu hút đông đảo du khách.

Đào trút lá, trổ hoa sớm hơn lệ thường

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thúc Hưng (55 tuổi, đường Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết, từ giữa tháng 9 (tức khoảng đầu tháng 8 âm lịch), những gốc đào của gia đình ông đã bắt đầu rụng lá. Đến khoảng giữa tháng 10 (tức đầu tháng 9 âm lịch), thời điểm còn cách Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 hơn 3 tháng, những cây này đồng loạt nở hoa.

Đào của một hộ dân trên phố Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt nở hoa trước Tết Nguyên đán (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Hưng cho biết, thông thường các gốc đào cổ thụ của gia đình chỉ trút lá vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch và bắt đầu nở hoa từ 25 tháng Chạp.

“Mọi năm, tôi đều căn thời gian để tuốt lá, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm thúc cây nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Thế nhưng năm nay chưa kịp can thiệp thì hoa đã đồng loạt bung nở”, ông Hưng nói.

Theo chủ cây, 3 gốc đào khoảng 20 năm tuổi trút lá và trổ hoa thời điểm này tuy tạo nên cảnh sắc thú vị, nhưng ông vẫn không khỏi tiếc nuối vì lo cây sẽ “lỡ hẹn” với mùa xuân tới.

Trong khi đó, ông Ngô Văn Quang, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, chia sẻ, gia đình ông có khoảng 5 gốc bích đào và toàn bộ cây trên vườn rụng lá sớm, một số cây bắt đầu trổ hoa. Theo ông Quang, những gốc đào trong vườn nhà đều được gia đình trồng từ khoảng 30-40 năm trước để tạo cảnh sắc cho dịp Tết đến, xuân về.

Một gốc đào của người dân ở Đà Lạt nở hoa (Ảnh: Minh Hậu).

“Năm nay cây rụng lá, trổ hoa sớm hơn thường lệ. Tôi đang hạn chế tưới nước, bón phân để hãm sức sinh trưởng của cây”, ông Quang chia sẻ.

Theo ông, những gốc đào cổ thụ kết hợp cùng căn nhà gỗ hàng chục năm tuổi vốn là nét đặc trưng thu hút du khách dịp Tết. Việc đào nở sớm khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Du khách vừa thích thú, vừa lo ngại biến đổi khí hậu

Đến Đà Lạt du lịch vào cuối tháng 10, chị Đoàn Thị Phương Anh (23 tuổi, đến từ Đồng Nai) bất ngờ khi thấy gốc bích đào hàng chục năm tuổi trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Xuân Hương) khoe sắc rực rỡ.

Chị Phương Anh cùng nhóm bạn đã dành hơn 1 giờ đồng hồ để thưởng lãm và chụp hình bên gốc đào. “Nhìn những cành hoa sắc hồng rực rỡ trong nắng, tôi cảm thấy rất phấn chấn, như đang sống trong không khí những ngày Tết”, chị bày tỏ.

Cùng chung cảm xúc ngỡ ngàng, chị Nguyễn Hằng (33 tuổi, du khách từ TPHCM) cho biết chuyến đi cuối tuần cùng gia đình vốn dự định chỉ để "săn" ảnh hồng chín cuối mùa và hoa dã quỳ. Việc bắt gặp hoa đào khoe sắc rực rỡ nằm ngoài dự tính của chị.

"Tôi lên Đà Lạt khá thường xuyên vào tháng 10, nhưng đây là lần đầu tiên thấy hoa đào nở sớm đến vậy. Chuyến đi nhờ thế mà có thêm bộ ảnh check-in rất ưng ý", chị Hằng vui vẻ chia sẻ.

Đào nở hoa rực rỡ trong nắng ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Luân (25 tuổi) lại sống trong cảm giác háo hức bởi sắc đẹp của hoa đào xen lẫn nỗi lo ngại về yếu tố bất thường của thời tiết.

Nam du khách chia sẻ, Đà Lạt vốn nổi tiếng với khí hậu trong lành, mát mẻ, nhưng việc hoa đào nở rộ trước Tết hơn 3 tháng là hiện tượng lạ, có thể là do sự thay đổi của khí hậu.

Cùng chung nhận định, bà Huỳnh Thị Thanh Hà (du khách Hà Nội) cho hay hình ảnh hoa đào mang lại cảm giác mùa xuân cận kề nhưng cũng không khỏi băn khoăn. “Đào Đà Lạt nở sớm, rất đẹp nhưng có khả năng đây là do sự biến đổi của thời tiết”, bà Hà chia sẻ.

Theo người dân địa phương, hoa đào nở rộ trước Tết hơn 3 tháng là hình ảnh hiếm gặp ở Đà Lạt. Trên thực tế, năm nay, từ giữa tháng 10, số lượng cơn mưa ở phố núi Đà Lạt ít hơn so với cùng kỳ năm 2025. Nhiệt độ vào ban đêm một số ngày trong tháng 10 dao động ở mức 13-15 độ C.

Những gốc đào cạnh nhà dân ở vùng Cầu Đất, phường Xuân Trường - Đà Lạt, nở hoa trước Tết Nguyên đán hơn 3 tháng (Ảnh: Minh Hậu).

Giải thích về hiện tượng này, PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, cho biết, việc hoa nở trái mùa không hiếm trong tự nhiên. Với hoa đào tại Đà Lạt, hiện tượng này xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, các cây gieo từ hạt có đặc tính sinh học khác nhau, dẫn đến độ mẫn cảm với nhiệt độ không đồng đều. Do đó, có cây phân hóa mầm hoa và nở sớm hơn hẳn số còn lại.

Thứ hai, thời tiết Đà Lạt năm nay ghi nhận nhiệt độ tăng, ít sương mù, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn. Những thay đổi ngoại cảnh này kết hợp cùng trạng thái dinh dưỡng và hormone nội tại đã kích thích cây phân hóa mầm hoa, trổ bông trước quy luật thông thường.