Đang nhậu, người đàn ông xuống đập nước để bơi rồi mất tích

Ngày 30/4, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người đàn ông mất tích tại đập Hòa Lang (thôn 4, xã Vạn Tường).

Sáng 30/4, ông N.L. (52 tuổi, trú tại xã Vạn Tường) cùng nhóm bạn đến đập Hòa Lang chơi và tổ chức nhậu. Khoảng 15h cùng ngày, ông L. nói với nhóm bạn là cảm thấy nóng nên muốn xuống nước để bơi. Ban đầu, người đàn ông chỉ bơi gần bờ nhưng sau đó lại bơi qua bên kia đập nước.

Ông L. bơi được một lúc thì đuối sức và chìm dần. Nhóm bạn đi cùng phát hiện sự việc nhưng do đã sử dụng rượu bia trong khi đập nước quá rộng và sâu, nên không thể ứng cứu.

Nhận tin báo, công an đã cử lực lượng đến tìm kiếm nạn nhân nhưng đến tối 30/4 ông L. vẫn mất tích.