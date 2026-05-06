Đang làm rõ chủng loại, nguồn gốc xe tăng trục vớt ở biển Quy Nhơn

Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết đang làm sạch lớp bùn bám lâu năm trên xe tăng được trục vớt tại bãi biển Quy Nhơn ngày 29/4, nhằm xác định chủng loại và nguồn gốc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, sau thời gian dài bị vùi lấp dưới biển, xe chỉ còn khung kim loại hoen gỉ, nhiều chi tiết bị ăn mòn hoàn toàn. Tháp pháo đã mất, thân xe xuống cấp nặng, không đủ căn cứ nhận diện chủng loại hay phiên hiệu.

Xe tăng được đưa về đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để xác định chủng loại, nguồn gốc (Ảnh: Anh Tuấn).

Đại diện đơn vị cho biết đã thành lập tổ thẩm định hiện vật. Qua kiểm tra, các loại súng, đạn thu được đều không còn giá trị sử dụng và sẽ được tiêu hủy theo quy định.

Xe tăng bước đầu được xác định có kích thước rộng khoảng 3m, cao 2,7m, dài gần 6m (không tính nòng pháo). Nhiều bộ phận chỉ còn lại khung sắt và bánh răng nhưng rỉ sét nặng. Với hiện trạng này, cơ quan quân sự nhận định phương tiện khó phục dựng để trưng bày.

Từ các dấu vết ban đầu, xe tăng được cho là thuộc một đơn vị của Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31/3/1975 tại khu vực cảng quân sự Quy Nhơn. Tuy nhiên, nhận định này chưa thể kiểm chứng do thời điểm đó có nhiều đơn vị cùng hiện diện.

Nhiều súng, đạn thu được khi trục vớt xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/4, một người dân phát hiện vật thể nghi xe tăng nhô lên khỏi cát tại bãi biển Quy Nhơn, thu hút sự chú ý của dư luận.

Đến ngày 29/4, sau hơn 5 giờ khẩn trương triển khai trục vớt, xe tăng bị chôn vùi dưới cát trong thời gian dài đã được các đơn vị chức năng trục vớt thành công.

Quá trình trục vớt, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hiện vật quân sự như súng AR-15 bị gãy, rỉ sét; các loại đạn pháo, đạn súng phần lớn đã hư hỏng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện một số mẩu xương trong xe tăng.