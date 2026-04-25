Đăng Facebook báo chốt CSGT, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 25/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Phúc Sơn đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với anh K. (36 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn) về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích.

Một tuần trước Công an xã Phúc Sơn phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh, thông báo vị trí tuần tra, kiểm soát của CSGT. Nội dung bài viết thông tin về vị trí làm việc của Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Vào cuộc xác minh, công an làm rõ chủ tài khoản là anh K. Người này thừa nhận đã đăng tải nội dung nhằm thông báo cho người thân, bạn bè trên Facebook biết vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để né tránh vi phạm.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung báo chốt lực lượng CSGT dưới mọi hình thức trên mạng xã hội và các nền tảng thông tin khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.