Đạn cối, đạn pháo thu được khi vớt xe tăng ở Quy Nhơn xử lý ra sao?

Ngày 30/4, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị sẽ hủy nổ số vật liệu nổ thu được trong quá trình trục vớt xe tăng bị vùi lấp ở bãi biển Quy Nhơn.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, quá trình trục vớt, ngoài xác xe tăng, lực lượng chức năng thu gom nhiều hiện vật, nhiều mẩu xương, vật dụng và hàng trăm viên đạn tăng thiết giáp gồm: đạn pháo, đạn cối, đạn nhọn súng tiểu liên AR-15.

Đạn pháo thu được khi trục vớt xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Phần lớn đạn thu được đã rỉ sét, chỉ một số đạn cối cỡ lớn còn khoảng 50% chất lượng. Do nguy cơ phát nổ, số vật dụng quân sự này được đưa về thao trường để xử lý; dự kiến tiêu hủy sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Về chủng loại xác xe tăng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra khẳng định xác xe tăng này không phải xe tăng M41 hay M113. Do hiện vật đã hư hại, biến dạng nặng nên cần chờ cơ quan chuyên môn giám định, đánh giá.

“Xác xe tăng này đã được đưa về xưởng sửa chữa tổng hợp của Phòng Hậu cần - Kỹ thuật quân sự để vệ sinh, đánh giá mức độ hư hại”, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho hay.

Súng, đạn thu được khi trục vớt xe tăng ở bãi biển Quy Nhơn sẽ được tiêu hủy sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h ngày 29/4, sau hơn 5 giờ khẩn trương triển khai trục vớt, chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới cát trong thời gian dài đã được các đơn vị chức năng trục vớt thành công.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sỹ cùng phối hợp với đơn vị liên quan sử dụng cẩu trục, máy múc hạng lớn tranh thủ lúc thủy triều xuống để trục vớt chiếc xe tăng này.