Ngày 5/11, UBND tỉnh Đắk Lắk thông báo kết luận của ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị chuyên đề về cung cấp, quản lý và kiểm soát giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Khu vực tập kết cát xây dựng sau khi được khai thác (Ảnh minh họa: Uy Nguyễn).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các loại vật liệu xây dựng thông thường như đất, cát, đá... có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí thực hiện các công trình và dự án đầu tư công cũng như dự án ngoài ngân sách. Việc bảo đảm nguồn cung vật liệu đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp và giá cả hợp lý là nhiệm vụ cấp thiết.

Đắk Lắk hiện có 104 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, đã đấu giá thành công 62 mỏ và cấp phép, xác nhận nhiều nguồn khoáng sản phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách.

UBND tỉnh Đắk Lắk thừa nhận công tác dự báo nhu cầu và cân đối nguồn cung có thời điểm chưa sát thực tế; một số mỏ chậm đưa vào khai thác do vướng mắc về đất đai, môi trường, đường vận chuyển. Việc theo dõi, công bố giá và phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ. Dù có số liệu về giấy phép và trữ lượng nhưng việc quản lý sản lượng khai thác thực tế, thời điểm cung ứng và giá giao dịch vẫn chưa chặt chẽ.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành phải quản lý được 3 vấn đề cốt lõi. Cụ thể như, có bao nhiêu vật liệu có thể cung ứng, nguồn vật liệu đó phục vụ dự án nào và xác định giá giao dịch thực tế.

UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh không để giá công bố xa rời giá giao dịch thực tế, gây khó khăn cho nhà thầu và công tác quản lý chi phí xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Công Thương, đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ động tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, công việc đang giải quyết và các vấn đề tồn đọng. Việc chuyển giao chức năng không được trở thành lý do để đùn đẩy trách nhiệm.

Sở Công Thương cũng được giao chủ trì rà soát từng mỏ đã cấp phép, xác định tình trạng hoạt động, công suất, sản lượng khai thác thực tế, khả năng cung ứng và những khó khăn, vướng mắc.

Các sở, ngành, doanh nghiệp được yêu cầu phải xác định chính xác nhu cầu vật liệu của từng công trình, dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công trọng điểm trong quý IV/2026 và năm 2027; khảo sát, thu thập thông tin và công bố giá vật liệu kịp thời, sát thị trường và điều kiện cung ứng thực tế...