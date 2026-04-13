Đắk Lắk: Hai ngày cuối tuần có 5 trẻ em tử vong do tắm hồ

Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã chứng kiến chuỗi bi kịch đau lòng khi liên tiếp 3 vụ đuối nước xảy ra tại các xã Dur Kmăl, Vụ Bổn và Ea Ning, cướp đi sinh mạng của 5 trẻ em vô tội.

Chiều 11/4, hai em D.B. (10 tuổi) và N.B. (13 tuổi), cùng trú tại buôn Tar, xã Cuôr Đăng đến nhà người thân ở xã Ea Ning để chơi trong thời gian nghỉ học. Các em sau đó rủ nhau ra hồ nước bắt cá và tắm mát, không may bị đuối nước thương tâm.

Hiện trường vụ đuối nước tại xã Vụ Bổn khiến 2 trẻ tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nối bi kịch, khoảng 12h ngày 12/4, do thời tiết nắng nóng gay gắt, em T.P.Đ.K. (14 tuổi) và em V.A.T. (12 tuổi) đã tìm đến hồ nước trên địa bàn xã Ea Ning để tắm. Đến khoảng 13h10 cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện 2 em bị đuối nước. Mặc dù đã nỗ lực sơ cứu, nhưng cả 2 nạn nhân đều không qua khỏi.

Chiều cùng ngày 12/4, một vụ đuối nước khác lại xảy ra tại xã Dur Kmăl. Khoảng 14h30, em N.V.K. (12 tuổi) cùng bạn ra hồ nước tắm và không may bị đuối nước. Đến khoảng 19h30, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dù các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tục tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.