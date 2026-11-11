Chiều 11/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cấm phương tiện lưu thông qua một số tuyến đường đang bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập đã được gắn biển cấm phương tiện lưu thông (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Các tuyến đường bị ảnh hưởng gồm: quốc lộ 19C, đoạn km50+600 đến km50+750, thuộc thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân); đường ĐT647, khu vực cầu Suối Trăng, đoạn km13+000 đến km13+200, thuộc thôn Kỳ Lộ (xã Phú Mỡ); đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai (xã Xuân Lãnh).

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không lưu thông qua các đoạn đường ngập, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, tuyệt đối không cố tình vượt qua khu vực nước sâu và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, cho biết nước trên sông Cô và sông Kỳ Lộ đang dâng cao, khiến một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập khá sâu. Tại những vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng đã bố trí người điều tiết giao thông, cảnh báo và ngăn người dân di chuyển qua khu vực ngập nhằm đảm bảo an toàn.

Tại xã Đồng Xuân, một số khu vực nước từ các sông dâng cao gây ngập cục bộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, mực nước lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch đang lên rất nhanh.

Dự báo trong 24 giờ tới, kể từ 15h ngày 11/11, mực nước trên các sông ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lên và đạt đỉnh vào sáng sớm 12/11, sau đó giảm dần.

Trong đó, sông Bàn Thạch và các sông khác dao động trên dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi; ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, suối thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Nước trên sông Kỳ Lộ đoạn qua địa bàn xã Đồng Xuân đang dâng cao (Ảnh: Tuấn Nguyễn).

Tình trạng lũ, ngập lụt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, đời sống và hoạt động sản xuất của người dân; gây hư hỏng, thiệt hại các công trình hạ tầng giao thông và ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, chủ động phòng tránh; hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để bảo vệ tính mạng và tài sản.