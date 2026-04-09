Đại úy công an ở Lâm Đồng được trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm

Ngày 9/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho Đại úy Lê Đình Thành, Phó Đội trưởng Đội Nông lâm & Ngư nghiệp, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại úy Thành được khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trên biển.

Đại diện Trung ương Đoàn trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho Đại úy Lê Đình Thành (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 13h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đại úy Thành nghe tiếng tri hô cầu cứu của người dân tại bãi đá Tân Thành (xã Tân Thành).

Phát hiện 2 trẻ em chới với giữa những đợt sóng lớn và có nguy cơ bị cuốn ra xa, Đại úy Thành nhanh chóng tiếp cận, phối hợp cùng người dân đưa các cháu vào bờ an toàn.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, Đại úy Thành cùng những người có mặt tại hiện trường đã đưa hai cháu về cho gia đình chăm sóc.

Đại úy Lê Đình Thành cùng người dân kịp thời cứu 2 trẻ em bị sóng cuốn vào bờ an toàn (Ảnh: Trần Ý).

Tại buổi lễ, đại diện Tỉnh đoàn Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương nghĩa cử của Đại úy Thành, cho rằng đây là hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sẵn sàng vì cộng đồng.