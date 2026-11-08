Khoảng 17h ngày 7/11, trên đường đi thăm bạn ở phường Biên Hòa, TP Đồng Nai, Đại úy Đoàn Châu Khanh (Công an phường Tam Phước, Đồng Nai) bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang chới với dưới sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Hóa An.

Không chần chừ, Đại úy Khanh nhanh chóng mặc áo phao cứu hộ (đặt dọc cầu Hóa An) rồi lao xuống dòng nước, cứu nạn nhân.

Đại úy Đoàn Châu Khanh đưa nạn nhân vào bờ (Ảnh: CTV).

Với kỹ năng được huấn luyện, Đại úy Khanh bình tĩnh tiếp cận, kéo nạn nhân về phía bến thuyền gần đó rồi đưa lên bờ an toàn.

Sau khi được cứu, nạn nhân dần ổn định sức khỏe và tinh thần. Đại úy Khanh tiếp tục hỗ trợ, trấn an, chăm sóc ban đầu và đưa người này về nhà, bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Nạn nhân cho biết, anh tên là N.V.T., sinh năm 1999, quê Gia Lai, tạm trú tại phường Nhà Bè, TPHCM.