Đại úy công an bị chém trọng thương tại trụ sở đã qua cơn nguy kịch

Ngày 7/5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) xác nhận, Đại úy H.T.H., cán bộ Công an phường Ba Đồn, đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 8 giờ. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang được hồi sức tích cực và theo dõi đặc biệt.

Đại úy H. thời điểm được đưa vào bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Anh).

Đại úy H. nhập viện vào khoảng 13h30 ngày 5/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, với vết thương nặng ở đỉnh đầu, bàn chân và gót chân. Đặc biệt, bệnh nhân bị đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Các bác sĩ đã mổ sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu, thực hiện vi phẫu ở phần chân bị thương, nối xương và mạch máu.

Bác sĩ Lê Mạnh Hà, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, cho biết, đây là ca mổ đặc biệt phức tạp do tổn thương nặng, đứt nhiều mạch máu và gân cơ. Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ kịp thời của 3 bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Đối tượng Hoàng bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Quang Văn).

Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 5/5, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, Quảng Trị) đã bất ngờ xông thẳng vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn, dùng rựa dài khoảng 70cm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của Đại úy H.T.H.. Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu, Hoàng khai nhận không có mâu thuẫn hay quen biết với Đại úy H. và hành động liều lĩnh trên là do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi.