Đại tá công an được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM

Sáng 9/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TPHCM đã trao quyết định của UBND TPHCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Đại tá Lê Hoài Phong, Trưởng Phòng Công tác chính trị (Công an TPHCM), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Lê Hoài Phong (bên phải) nhận quyết định làm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM (Ảnh: Phương Chi).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chúc mừng ông Lê Hoài Phong được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực quan trọng của thành phố, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn phải được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Lãnh đạo UBND TPHCM tin tưởng ông Lê Hoài Phong sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông đề nghị Ban Giám đốc Công an TPHCM tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để ông Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM Lê Hoài Phong phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Phương Chi).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hoài Phong cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TPHCM và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Tân Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn Giáo cam kết nhanh chóng tiếp cận môi trường làm việc mới, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.