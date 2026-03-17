Đại sứ Cuba: Bầu cử Quốc hội thể hiện tính dân chủ và sự đồng thuận xã hội cao

Thứ ba, 17/03/2026 - 09:42

Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Liên quan đến cuộc bầu cử, Đại sứ Cuba tại Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên báo Điện tử VietnamPlus những nhận định về ý nghĩa của sự kiện này đối với sự phát triển sâu rộng của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, do đó cũng thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế, trong đó có Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

Nói đến quan hệ Việt Nam - Cuba là nói đến tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Gắn kết về lý tưởng cách mạng cao đẹp, đấu tranh vì độc lập, tự do đã tạo nên đồng cảm, thấu hiểu và sẻ chia giữa hai dân tộc.

Bước tiến hoàn thiện hệ thống chính trị

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đã trải qua 40 năm Đổi mới và đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Xin Đại sứ đưa ra đánh giá về bối cảnh diễn ra sự kiện này?

- Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của Việt Nam và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới, đồng thời đặt ra những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng cho những năm tới.

Sự tham gia đông đảo của cử tri là minh chứng cho sự ủng hộ đối với con đường phát triển đã được lựa chọn, cũng như thể hiện sự đồng thuận xã hội rộng rãi nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Quá trình bầu cử cũng bảo đảm lựa chọn được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân có đủ năng lực, gánh vác trọng trách to lớn trong việc đóng góp quyết định vào triển khai các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố tiến trình tái cấu trúc, hoàn thiện hệ thống chính trị; đồng thời thúc đẩy những chuyển đổi sâu rộng hướng tới mô hình phát triển mới với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Sau bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rõ rệt, giúp đất nước vượt qua hậu quả nặng nề của chiến tranh, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, đồng thời chủ động hội nhập vào nền kinh tế quốc tế. Những thành tựu đó có được nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc và sự tham gia tích cực của nhân dân, trong đó các cuộc bầu cử là một quá trình quan trọng thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia dân chủ của người dân.

Trong giai đoạn phát triển mới này, theo Đại sứ, các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần có những phẩm chất gì để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của đất nước?

- Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Tôi cho rằng các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần thể hiện quyết tâm và ý chí mạnh mẽ trong việc triển khai các quyết sách đã được thông qua, đồng thời có sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao trong việc duy trì đối thoại thường xuyên với cử tri, trao đổi ý kiến và phản ánh một cách khách quan những nguyện vọng, nhu cầu của người dân.

Trước sự phức tạp và đa dạng của các vấn đề cần giải quyết, cùng với yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ các nhiệm vụ phát triển, các đại biểu cần có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, lòng trung thành đã được chứng minh đối với Tổ quốc, cùng những giá trị đạo đức sâu sắc, hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân.

Tăng cường hợp tác nghị viện

Từ góc độ ngoại giao, Đại sứ kỳ vọng như thế nào về tác động của kết quả bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân đối với hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương mà Việt Nam đang thúc đẩy?

- Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng sẽ có tác động nhất định đến quan hệ hợp tác nghị viện cũng như mối liên kết giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương ở các quốc gia khác.

Việt Nam hiện duy trì tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai chương trình nghị sự đa phương năng động, trong đó hoạt động nghị viện và hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, vùng lãnh thổ đóng vai trò quan trọng với những cơ chế vận hành riêng.

Đối với Cuba, chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi Quốc hội Việt Nam khóa XVI được kiện toàn và các ủy ban, nhóm nghị sỹ được thành lập, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động trao đổi hiệu quả vốn đã trở thành nét nổi bật trong quan hệ nghị viện song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương nơi hai Quốc hội cùng tham gia.

Trong năm nay, dự kiến sẽ diễn ra kỳ họp thứ ba của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam - Cuba, được thành lập vào tháng 4/2023 và đã hoạt động như một cơ chế quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và lập pháp.

Đại sứ có thể chia sẻ thêm về mô hình hoạt động của Quốc hội Cuba?

- Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes: Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Cuba, có thẩm quyền lập hiến và lập pháp, đại diện và thể hiện ý chí chủ quyền của toàn thể nhân dân. Quốc hội hiện có 470 đại biểu (trong đó phụ nữ chiếm 57,4%, độ tuổi trung bình là 46), được bầu với nhiệm kỳ 5 năm.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu quốc hội vẫn nhận mức lương từ cơ quan, đơn vị công tác của mình, tức là họ không hoạt động chuyên trách toàn thời gian trong lĩnh vực nghị viện. Quốc hội Cuba họp hai kỳ thường lệ mỗi năm và có thể triệu tập kỳ họp bất thường khi cần thiết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.