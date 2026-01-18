Đại hội Đảng XIV: Tầm nhìn hướng tới tương lai của Việt Nam

Ông Eyal Buvilski - Chủ tịch Hội hữu nghị Israel - Việt Nam, nguyên Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN).

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của đất nước, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đã phỏng vấn ông Eyal Buvilski, Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam, nguyên Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam, nhằm làm rõ đánh giá của ông về ý nghĩa của Đại hội, cũng như triển vọng và dư địa thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong thời gian tới.

Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, ông Eyal Buvilski cho rằng đây là sự kiện có tầm quan trọng không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè quốc tế của Việt Nam.

Theo ông, Đại hội vừa là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, vừa thể hiện rõ tầm nhìn hướng tới tương lai, xác định các mục tiêu và ưu tiên phát triển quốc gia trong những năm tới.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam, ông Eyal Buvilski nhấn mạnh rằng sự ổn định chính trị cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam chính là nền tảng vững chắc để xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định và biến động nhanh chóng, Việt Nam thể hiện được sự liên tục, tinh thần trách nhiệm và khả năng hoạch định lâu dài - những phẩm chất được đánh giá cao tại Israel, từ công chúng, giới doanh nghiệp cho tới các nhà khoa học và giới chuyên môn.

Theo ông Eyal Buvilski, tầm nhìn được nhấn mạnh tại Đại hội XIV, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và đầu tư cho thế hệ trẻ, đã tạo ra cơ sở tự nhiên để Israel và Việt Nam tăng cường hợp tác.

Khi có sự ổn định và định hướng rõ ràng, các mối quan hệ đối tác có thể được xây dựng không chỉ dựa trên lợi ích ngắn hạn mà còn trên cam kết lâu dài và sự tin cậy lẫn nhau.

Đề cập đến việc dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn tới là lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững đất nước, ông Eyal Buvilski cho rằng đây là chương trình nghị sự có nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam và Israel, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương.

Đây cũng chính là những lĩnh vực mà hợp tác thực chất có thể đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của mỗi nước.

Về triển vọng và dư địa thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam cho rằng Israel không chỉ có thế mạnh về công nghệ cao mà còn có kinh nghiệm xây dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, kết nối hiệu quả giữa Nhà nước, giới học thuật và doanh nghiệp, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, cũng như biến những thách thức quốc gia thành các giải pháp công nghệ thực tiễn. Những kinh nghiệm này có thể bổ trợ hiệu quả cho tầm nhìn của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế hiện đại, dựa trên tri thức.

Ông Eyal Buvilski cũng cho rằng trong những năm gần đây, các điều kiện để tăng cường kết nối trực tiếp giữa xã hội và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của hai nước đã được cải thiện rõ rệt.

Thỏa thuận miễn thị thực và việc mở các đường bay thẳng đã tạo thuận lợi cho các chuyên gia, doanh nhân và nhà nghiên cứu gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và hợp tác, qua đó củng cố nền tảng nhân văn cho quan hệ lâu dài.

Trong bối cảnh đó, ông bày tỏ vui mừng trước việc Tập đoàn FPT của Việt Nam vừa công bố thành lập Văn phòng FPT tại Israel, coi đây là bước đi mang ý nghĩa cả về biểu tượng lẫn thực tiễn, thể hiện mong muốn thực chất trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối trực tiếp giữa các cộng đồng chuyên môn hai nước.

Theo ông Eyal Buvilski, giá trị cốt lõi của hợp tác nằm ở các mối quan hệ đối tác dài hạn, dựa trên sự tin cậy và học hỏi lẫn nhau, không chỉ trong chuyển giao công nghệ mà còn trong phát triển và đầu tư cho nguồn nhân lực - đó cũng chính là cách tinh thần của Đại hội XIV được cụ thể hóa thành những hợp tác thiết thực.

Chia sẻ về vai trò của giao lưu nhân dân trong quan hệ song phương, ông Eyal Buvilski khẳng định rằng những mối quan hệ bền chặt nhất giữa các quốc gia trước hết được xây dựng từ con người.

Các hoạt động giao lưu giữa sinh viên, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nhà giáo dục và các nhân vật văn hóa sẽ tạo nên sự thấu hiểu chân thành, niềm tin và những kết nối lâu dài.

Đối với cá nhân ông, mối quan hệ với Việt Nam còn mang ý nghĩa sâu sắc khi ông từng sống và làm việc tại Hà Nội cùng gia đình trong thời gian công tác ngoại giao, qua đó trực tiếp trải nghiệm xã hội, văn hóa Việt Nam cũng như sự coi trọng giáo dục, tinh thần cần cù và tầm nhìn dài hạn của đất nước.

Một phẩm chất mà ông đặc biệt ngưỡng mộ ở Việt Nam là khả năng của lãnh đạo trong việc đề ra các mục tiêu phát triển nhiều năm và kiên trì triển khai hiệu quả trong thực tiễn.

Ông cho biết những năm gần đây, các mối liên kết giữa người dân hai nước ngày càng gia tăng, với số lượng người Israel đến Việt Nam du lịch, học tập, kinh doanh và giao lưu văn hóa ngày càng nhiều, trong khi ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Israel hợp tác chuyên môn, học thuật và nghiên cứu.

Những tương tác này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và đưa quan hệ song phương đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Eyal Buvilski gửi tới nhân dân Việt Nam thông điệp chân thành rằng tại Israel, Việt Nam không chỉ được coi là một đối tác mà còn là một người bạn thực sự.

Theo ông, hai dân tộc có nhiều nét tương đồng như tinh thần khởi nghiệp, sự coi trọng giáo dục, khả năng thích ứng và vượt qua thách thức.

Ông khuyến khích người dân hai nước ở mọi lĩnh vực tăng cường thăm viếng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời khẳng định Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các công dân Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với Israel.

Ông Eyal Buvilski cũng bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, dựa trên lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau và tầm nhìn chung hướng tới tương lai.