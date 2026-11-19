Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Thi hành án dân sự TP Hà Nội xác nhận ông Lê Thanh Thản - Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, đã nộp 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án Lừa dối khách hàng, xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Số tiền này được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thi hành dân sự TP Hà Nội ngày 16/11, trước khi diễn ra phiên tòa sáng 18/11.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa ngày 18/11 (Ảnh: Minh Phương).

Phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, thường được gọi là "đại gia điếu cày") diễn ra tại TAND TP Hà Nội từ sáng 18/11, do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Công ty Bemes là chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng, được phê duyệt quy hoạch năm 2008. Dự án gồm tòa CT6A với 231 căn hộ, tòa CT6B là khách sạn 459 phòng, cùng 15 căn nhà thấp tầng và khu đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Thế nhưng từ tháng 10/2010, khi chưa được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, ông Thản đã chỉ đạo xây dựng sai thiết kế, tăng diện tích, thay đổi công năng và xây thêm tòa CT6C không có trong quy hoạch.

Thay vì 231 căn hộ chung cư được duyệt, khu nhà cao tầng thực tế có tới 1.582 căn. Tòa nhà CT6B được chuyển thành căn hộ để bán. Số nhà thấp tầng tăng từ 15 lên 38 căn. Khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo được chuyển thành xây dựng nhà thấp tầng.

Từ tháng 3/2011 dù dự án có nhiều sai phạm nhưng vị đại gia vẫn quảng cáo không đúng về pháp lý công trình, ký hợp đồng bán căn hộ và cam kết xây dựng đúng quy định, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Công trình được bàn giao từ đầu năm 2013 và 519 căn hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, riêng tòa nhà CT6C có 437 căn.

Cáo trạng xác định “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản thu lợi bất chính hơn 531 tỷ đồng.

Cùng hầu tòa còn có 5 cựu cán bộ UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Chung cư CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một trong 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh, đang gây xôn xao dư luận (Ảnh: Hướng Dương).

Tại phiên tòa ngày 18/11, khi hội đồng xét xử hỏi về phương án giải quyết hậu quả tại các dự án, bị cáo Lê Thanh Thản đề nghị được tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước khắc phục thông qua việc bồi thường hoặc bố trí người dân chuyển về Khu đô thị Thanh Hà.

Thừa nhận việc khắc phục ngay toàn bộ hậu quả khó thực hiện nhưng bị cáo này cho rằng nếu doanh nghiệp được tiếp tục triển khai các dự án thì vẫn có khả năng tạo nguồn tài chính để hoàn trả tiền cho khách hàng.

Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Thản đưa ra hai kiến nghị, mong hội đồng xét xử xem xét.

Thứ nhất, bị cáo đề nghị được nộp 50% số tiền thu lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, bị cáo đề nghị cho doanh nghiệp được chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê. Qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển và có nguồn lực khắc phục hậu quả trong thời gian tới.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/11.