Đại công trường chống ngập giữa phố cổ tăng tốc trước mùa mưa

Khởi công từ tháng 3, dự án chống úng ngập cục bộ do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) làm chủ đầu tư, gồm 22 hạng mục nhằm nâng cao năng lực thoát nước tại khu vực nội đô. Trong đó, 16 điểm thi công được triển khai trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Lê Lai, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ và Nguyễn Trãi.

Sau hơn 3 tháng triển khai, nhiều hạng mục chống ngập trên các tuyến phố Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Lai đã hoàn thành việc lắp đặt cống ngầm, công nhân đang khẩn trương hoàn trả mặt đường để sớm đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, tại các điểm thi công trên phố Quang Trung và Nguyễn Trãi, máy móc, vật liệu cùng những hố đào lớn vẫn hiện hữu, khung cảnh công trường ngổn ngang giữa khu vực trung tâm thành phố.

Lòng đường phố Quang Trung được đào mở để thi công tuyến cống thoát nước mới, với kích thước từ 1,2x0,6m đến 2x2m. Dự án gồm các tuyến cống dọc phố Quang Trung và Quán Sứ, đi qua địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm ngập cho khu vực phố Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ.

Dự án chống ngập nội thành được yêu cầu hoàn thành trong 90 ngày, từ ngày 1/3 đến 31/5. Tuy nhiên, do đặc thù thi công ban đêm cùng hệ thống hạ tầng ngầm phức tạp dưới lòng đường, một số hạng mục hiện vẫn chưa thể hoàn thiện theo kế hoạch ban đầu.

Những hàng rào công trường khiến một số tuyến phố giao cắt với đường Quang Trung tạm thời bị chia cắt. Nhiều người đi đường khi tới nơi mới biết tuyến đường không thể lưu thông, đành quay đầu xe hoặc len lỏi qua các tuyến phố lân cận để tiếp tục hành trình.

Dù công trường chống ngập vẫn đang thi công, nhiều người đi bộ và người điều khiển xe máy vẫn lựa chọn đi qua các lối đi tạm để rút ngắn quãng đường di chuyển. Hàng rào công trường, máy móc và vật liệu xây dựng khiến việc đi lại gặp nhiều bất tiện, song đây vẫn là hướng di chuyển mà nhiều người lựa chọn.

Sống ngay cạnh công trường, bà Đinh Thị Hoàng Yến (84 tuổi, khu tập thể số 5 Quang Trung) cho biết, mỗi ngày có rất nhiều máy móc hoạt động phục vụ thi công dự án. Những ngày nắng nóng, bụi từ công trường khiến sinh hoạt của người dân phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bà Yến cho rằng đây là công trình hạ tầng quy mô lớn nên khó tránh khỏi những bất tiện trong thời gian thi công.

"Tôi rất ủng hộ dự án chống ngập này. Chỉ mong công trình sớm hoàn thành để khi mùa mưa đến, tình trạng ngập úng ở các tuyến phố xung quanh được cải thiện", bà Yến chia sẻ.

Nhằm rút ngắn thời gian thi công và giảm ảnh hưởng đến giao thông đô thị, trước đó, từ ngày 23/5, TP Hà Nội tổ chức phân luồng tại nhiều tuyến phố trung tâm. Riêng trên phố Quang Trung, các đơn vị thi công được phép làm việc xuyên ngày đêm tại một số vị trí trọng điểm, với số mũi thi công tăng từ 4 lên 10 so với trước đó.

Trung bình mỗi ngày, các đơn vị thi công hoàn thành khoảng 60m tuyến cống. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án chống ngập trước mùa mưa.

Dự kiến, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các hạng mục lắp đặt cống, hoàn trả nền đường và tháo dỡ rào chắn trên phố Quang Trung sẽ sớm được hoàn tất trước ngày 15/6.