Chiều 6/11, thảo luận tại Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) cho rằng việc thiết lập vùng phát thải thấp cần gắn với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, đồng thời có phương án chuyển đổi khả thi cho những nhóm chịu tác động.

Không để người thu nhập thấp gánh chi phí chuyển đổi

Theo đại biểu Nguyễn Vũ Trung, dự thảo quy định nguyên tắc thiết lập vùng phát thải thấp, giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định. Ông đánh giá cách xác định thẩm quyền này có tính đại diện, phù hợp với những tác động của chính sách đến đời sống người dân.

Tuy nhiên, dự thảo còn thiếu các yêu cầu bắt buộc về đánh giá tác động sức khỏe, công bố số liệu ô nhiễm, tham vấn cộng đồng và xây dựng lộ trình hỗ trợ những nhóm bị ảnh hưởng.

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung (TPHCM) (Ảnh: Minh Nam).

Đại biểu phân tích, nếu hạn chế phương tiện trước khi hệ thống giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu, có điểm trung chuyển và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phù hợp, chi phí có thể dồn vào người lao động thu nhập thấp, người khuyết tật, người cao tuổi và các cơ sở kinh doanh nhỏ.

Do đó, ông đề nghị trước khi lập vùng phát thải thấp, địa phương phải công khai dữ liệu nền, đánh giá tác động sức khỏe và kinh tế - xã hội, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng.

Phương án thiết lập vùng phát thải thấp cũng phải đi kèm lộ trình hoàn thiện giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện.

Không để gia tăng ô nhiễm tại nguồn nước đã quá tải

Bên cạnh vấn đề vùng phát thải thấp, đại biểu Nguyễn Vũ Trung cũng băn khoăn về quy định kiểm soát nước thải vào nguồn nước mặt đã hết khả năng chịu tải.

Theo ông, dự thảo giữ nguyên nguyên tắc không xả nước thải vào nguồn nước đã hết khả năng chịu tải đối với các thông số phải đánh giá, nhưng mở ngoại lệ cho dự án mới nếu nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn chất lượng nước mặt.

Dù quy chuẩn này được cơ quan soạn thảo giải trình là nghiêm ngặt hơn quy chuẩn nước thải thông thường, đại biểu cho rằng việc đạt chuẩn tại một điểm xả không đồng nghĩa tổng tải lượng ô nhiễm của cả lưu vực không tăng.

Ông đề nghị luật xác lập nguyên tắc không làm tăng tải lượng của thông số đã vượt khả năng chịu tải. Các trường hợp ngoại lệ phải được đánh giá theo từng thông số, tính đến tác động tích lũy và điều kiện bất lợi theo mùa.

Cùng quan tâm vấn đề này, đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo (Gia Lai) cho rằng một dòng sông có thể quá tải về một thông số ô nhiễm, chẳng hạn chất hữu cơ, nhưng vẫn còn khả năng chịu tải đối với những thông số khác.

Nếu tiếp tục cho phép dự án mới xả thêm chất ô nhiễm, tình trạng ô nhiễm có thể kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ở hạ lưu.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 2 Điều 7 theo hướng không làm gia tăng tải lượng của thông số ô nhiễm đã vượt khả năng chịu tải, trừ trường hợp có giải pháp giảm tải hoặc xử lý được kiểm chứng, bảo đảm không làm suy giảm chất lượng nguồn nước tiếp nhận.

Đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo (Gia Lai) (Ảnh: Minh Nam).

Giảm thủ tục phải đi đôi với kiểm soát rủi ro

Đại biểu Huỳnh Thị Anh Thảo cũng đề cập đề xuất bỏ thủ tục vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Theo bà, doanh nghiệp được chủ động thử nghiệm, hiệu chỉnh và chỉ xả thải khi đạt quy chuẩn, nhưng cần có cơ chế kiểm chứng, đặc biệt đối với nguồn thải nguy cơ cao.

Bà cho rằng công trình đã xây dựng xong chưa đồng nghĩa có thể xử lý chất thải ổn định ở các chế độ tải. Vì vậy, cần lưu giữ kết quả quan trắc, có biện pháp ngăn ngừa xả thải khi công trình chưa đáp ứng yêu cầu.

Cùng quan điểm chú trọng kiểm soát rủi ro, đại biểu Nguyễn Vũ Trung đề nghị việc chuyển từ cấp giấy chứng nhận năng lực quan trắc sang tự công bố phải đi kèm chuẩn kiểm định, kiểm tra độc lập và khả năng truy xuất dữ liệu.

Các ý kiến đều hướng tới việc hoàn thiện dự thảo theo hướng tạo thuận lợi về thủ tục nhưng vẫn bảo đảm khả năng giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường.