Chiều 13/11, thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, đại biểu Trần Thị Thanh Lam (đoàn Vĩnh Long) đề nghị bổ sung các giải pháp bảo vệ người dân trước tội phạm lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt là người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Theo đại biểu, dự thảo Nghị quyết đã đề cập người bị hại trong chỉ tiêu trợ giúp pháp lý, nhưng chưa có nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu trực tiếp về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người; các hành vi lừa đảo, xâm hại người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác.

Bà đề nghị chỉnh lý dự thảo theo hướng bổ sung nhiệm vụ điều tra, xử lý các loại tội phạm này vào mục tiêu của chương trình để bảo đảm thống nhất giữa chỉ tiêu, mục tiêu và nhóm đối tượng thụ hưởng.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) (Ảnh: Minh Nam).

Đề xuất xác thực với người thân khi chuyển tiền bất thường

Một trong những kiến nghị đáng chú ý của đại biểu Trần Thị Thanh Lam là xây dựng cơ chế bảo vệ đặc thù đối với tài khoản ngân hàng của người cao tuổi.

Theo đó, có thể áp dụng cảnh báo nhiều tầng hoặc xác thực liên kết với người thân khi phát sinh giao dịch chuyển số tiền lớn, bất thường tới tài khoản lạ.

Đại biểu đồng thời đề nghị giao Chính phủ hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan công an, ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán và doanh nghiệp viễn thông, trên cơ sở hình thành trung tâm điều hành liên ngành để cảnh báo sớm, xác minh và ngăn chặn dòng tiền có dấu hiệu lừa đảo.

Cơ chế này cần xác định rõ trách nhiệm của từng bên, thời hạn phản hồi, phương thức chia sẻ thông tin và xử lý yêu cầu khẩn cấp.

Bà Lam cho biết, báo cáo tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo nhận định tội phạm trên không gian mạng có độ ẩn cao nên khó đặt chỉ tiêu riêng, ngoài chỉ tiêu chung giảm 10% tội phạm công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng giải trình này chưa đáp ứng mong mỏi của người dân, cũng như mục tiêu nâng cao khả năng ngăn chặn dòng tiền và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Vì vậy, bà đề nghị nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ giải quyết tố giác, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm và tỷ lệ tài sản bị chiếm đoạt được ngăn chặn, thu hồi.

Đề xuất này được đại biểu đặt trong mối liên hệ với mục tiêu xây dựng mô hình ứng dụng cảnh báo an ninh mạng tại 70% đơn vị hành chính cấp xã.

Không để nạn nhân phải tự tìm đến nhiều cơ quan

Bên cạnh việc ngăn chặn tội phạm, đại biểu Trần Thị Thanh Lam đề nghị quan tâm hơn đến cơ chế hỗ trợ người bị hại, nhất là nạn nhân mua bán người, phụ nữ, trẻ em bị xâm hại và những nhóm yếu thế.

Theo bà, dự thảo đã phân cấp cho cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện chương trình, song quy trình vận hành thực tế và phối hợp giữa các dự án thành phần ở cơ sở chưa được làm rõ.

Đại biểu đề nghị xây dựng cơ chế hỗ trợ đồng bộ, từ trợ giúp pháp lý, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, bảo vệ an toàn đến hỗ trợ sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng.

Khi phát hiện nguy cơ hoặc tiếp nhận tin báo về bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật hay mua bán người, lực lượng công an cần trực tiếp can thiệp, bảo vệ an toàn tức thời, đồng thời kích hoạt các đầu mối trợ giúp pháp lý, y tế và an sinh.

Theo đề xuất của bà Lam, việc phối hợp phải bảo đảm "không để nạn nhân phải tự liên hệ qua nhiều cơ quan".

Bộ trưởng Công an nói về phối hợp và phân bổ nguồn lực

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết việc tích hợp các nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm phù hợp yêu cầu tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và chủ trương sắp xếp, tập trung nguồn lực.

Theo Bộ trưởng, chương trình được thiết kế gồm 10 dự án thành phần, gắn với nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra tương ứng.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình trước Quốc hội chiều 13/11 (Ảnh: Minh Nam).

Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát theo từng nội dung chi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm và nguồn kinh phí; "ưu tiên dùng chung hạ tầng, dữ liệu và cơ chế phối hợp, không bố trí hoặc thanh toán hai lần cho cùng một nhiệm vụ".

Về phân bổ vốn, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa phương khó khăn, chưa tự cân đối được ngân sách.

Việc phân bổ phải căn cứ tiêu chí, định mức, tránh cào bằng và không giao nghĩa vụ đối ứng vượt quá khả năng của địa phương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.