Ngày 6/11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng trụ sở trung tâm hành chính đặc khu.

Tham dự lễ khởi công có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh An Giang dự lễ khởi công trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dung).

Dự án trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc xây dựng tại khu vực trung tâm Dương Đông, được quy hoạch trên tổng diện tích đất hơn 2ha.

Theo thiết kế, tòa nhà trung tâm hành chính gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi được đầu tư không gian làm việc đồng bộ, hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, phòng, ban chuyên môn của đặc khu.

Kiến trúc công trình này được lấy cảm hứng và tinh thần "đồng lòng vươn khơi", với khát vọng một Phú Quốc đoàn kết, phát triển, văn minh, hiện đại và kiên cường vượt sóng vươn ra biển lớn.

Công trình hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm điều hành chính trị - hành chính và đối ngoại quy mô lớn, góp phần vào công tác phối hợp, tổ chức các sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ APEC 2027; đồng thời khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ kinh tế - du lịch thế giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, nhấn mạnh Phú Quốc đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới khi được Trung ương tin tưởng lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phối cảnh trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dung).

Theo ông Khoa, việc đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính mới không chỉ giải quyết tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2027.