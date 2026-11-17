Theo thông báo của đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu cùng dời về địa điểm số 1, đường 30/4, khu phố 2 Dương Đông.

Hai cơ quan này di dời từ ngày 16/11.

Trụ sở cũ của UBND đặc khu Phú Quốc. Khu vực này sẽ xây dựng Trung tâm hành chính mới của đặc khu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó, cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã di dời trụ sở làm việc về địa chỉ số 1, đường 30/4, khu phố 2 Dương Đông.

Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc cũng chuyển đến địa điểm mới tại Nhà Thiếu nhi, số 170, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8 Dương Đông.

Theo thông báo của các cơ quan này, tổ chức, cá nhân trong và ngoài đặc khu liên hệ công tác, giải quyết công việc được thực hiện tại địa điểm làm việc mới.

Việc di dời các trụ sở cơ quan nêu trên được thực hiện sau khi đặc khu Phú Quốc triển khai xây dựng trung tâm hành chính đặc khu.

Trước đó, ngày 6/11, đặc khu Phú Quốc đã khởi công xây dựng trụ sở trung tâm hành chính đặc khu tại khu vực trung tâm Dương Đông, với diện tích đất quy hoạch hơn 2ha.

Theo thiết kế, tòa nhà trung tâm hành chính gồm một tầng hầm và 9 tầng nổi được đầu tư không gian làm việc đồng bộ, hiện đại. Đây sẽ là nơi làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, phòng, ban chuyên môn của đặc khu.

Phối cảnh Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dung).

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, việc đầu tư xây dựng trụ sở trung tâm hành chính mới không chỉ giải quyết tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc hạn chế trước đây, mà còn hình thành một bộ máy hành chính tập trung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2027.