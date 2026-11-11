Sáng 11/11, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã có buổi kiểm tra huấn luyện, trình diễn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tại Binh chủng Đặc công.

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng đặc công phục vụ lễ khai mạc triển lãm.

Tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Đặc công, đặc biệt là toàn thể cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia biểu diễn tại triển lãm.

"Đây là niềm vinh dự của cá nhân các chiến sĩ, của lực lượng đặc công đồng thời cũng là niềm vinh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam khi tham gia tổ chức triển lãm lần thứ ba", Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh vào cho biết đến nay đã có trên 600 gian hàng của các nước trên thế giới đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, đồng thời có trên 100 đoàn đăng ký đến tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) -Trưởng ban Tuyên truyền và Truyền thông Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, cho biết, triển lãm năm nay là sự kiện trọng tâm của Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị đang tích cực chuẩn bị nhiều nội dung, đặc biệt là chương trình lễ khai mạc, hứa hẹn được tổ chức công phu, hoành tráng với sự tham gia của khoảng 2.400 diễn viên và lực lượng thuộc các đơn vị quân đội.

Các lực lượng tại Binh chủng Đặc công chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 10/12.

Theo dự kiến, lễ khai mạc mang chủ đề "Bay lên Việt Nam", gồm hai chương: Sức mạnh Việt Nam và Bay lên Việt Nam.

Toàn bộ chương trình sẽ truyền tải thông điệp về sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Các lực lượng đang tích cực tập luyện, trong đó có lực lượng đặc công, sĩ quan chính trị cùng nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, quân khu, quân chủng, binh chủng và quân đoàn.

Phía sau những màn trình diễn đẹp mắt là quá trình khổ luyện bền bỉ, đòi hỏi các chiến sĩ phải vượt qua giới hạn về thể lực và tâm lý.

Các chiến sĩ đồng loạt thực hiện những động tác võ thuật đẹp mắt, tạo nên đội hình biểu diễn mạnh mẽ, đều tăm tắp.

"Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ hết sức tự hào, góp phần vào thành công của lễ khai mạc cũng như Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026", Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh.

Một trong những nội dung gây ấn tượng mạnh tại buổi luyện tập là màn vượt qua vòng lửa đang bốc cháy ngùn ngụt của các chiến sĩ đặc công.

Giữa những ngọn lửa bùng lên dữ dội, các chiến sĩ đặc công vẫn bình tĩnh thực hiện động tác vượt chướng ngại vật với tốc độ và độ chính xác cao. Để thực hiện thành công màn vượt vòng lửa, các chiến sĩ phải phối hợp nhuần nhuyễn giữa tốc độ, sức bật, khả năng kiểm soát cơ thể và tâm lý vững vàng.

Trên thao trường, các chiến sĩ đặc công phô diễn những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện bản lĩnh và trình độ huấn luyện của lực lượng tinh nhuệ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà lực lượng tham gia tập luyện chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Từ nay đến ngày khai mạc triển lãm không còn dài, thời gian tập luyện còn rất ít, do đó Thượng tướng Lê Quang Đạo đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tham gia các khối tiếp tục rèn luyện, bảo đảm sức khỏe, đảm bảo tác phong, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, quyết tâm cùng với toàn quân tổ chức thành công hội triển lãm.

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên các chiến sĩ tham gia luyện tập.

Đến nay, các bộ phận cơ bản đã hoàn thành việc tập luyện riêng tại các địa điểm. Dự kiến ngày 25/11, các lực lượng sẽ tổ chức hợp luyện tại sân bay Gia Lâm.

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10/12, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Tại lễ khai mạc dự kiến có phần trình diễn của lực lượng đặc công, bay chào mừng bằng trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân. Nhân dân được tham quan triển lãm trong 2 ngày (12 và 13/12).