Đã tìm thấy nam thanh niên sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình

Ngày 8/5, Công an xã Phú Ninh (Đà Nẵng) đã bàn giao Đ.P.A. (SN 2006, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) cho gia đình đưa về nhà chăm sóc sau nhiều ngày mất liên lạc.

Trưa 3/5, A. (bị câm điếc bẩm sinh) đi xe máy biển kiểm soát 90AB-082.xx rời khỏi nhà, không thể liên lạc, gia đình hoang mang, lo lắng và trình báo Công an xã Tân Minh nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Em Đ.P.A. và gia đình đoàn tụ sau nhiều ngày mất liên lạc (Ảnh: Công an xã Phú Ninh).

Qua nắm thông tin, Công an xã Tân Minh biết được A. có nói chuyện với bạn bè đang đi vào tỉnh Quảng Ngãi thăm bạn gái. Qua rà soát thông tin, Công an xã Tân Minh phát hiện A. có khả năng đang ở xã Phú Ninh (Đà Nẵng) nên liên hệ công an xã này phối hợp hỗ trợ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm 7/5, lãnh đạo Công an xã Phú Ninh chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp cùng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tìm kiếm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy A. tại nhà một người bạn quen ở thôn Long Khánh, xã Phú Ninh. Công an xã Phú Ninh đã liên lạc với Công an xã Tân Minh thông báo cho gia đình A. biết.

Đến 10h30 ngày 8/5, Công an xã Phú Ninh bàn giao A. cho gia đình đưa về nhà.

Ông Đặng Trung Kiên (SN 1983, cha A.) không giấu được xúc động. Trong thư cảm ơn gửi lực lượng Công an xã Phú Ninh, ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm hỗ trợ hết lòng của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Trung tá Nguyễn Cảnh Toàn, Phó trưởng Công an xã Phú Ninh, chia sẻ: “Lá thư cảm ơn của người dân là nguồn động viên rất lớn để cán bộ, chiến sĩ công an xã tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ”.