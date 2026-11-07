Tối 7/11, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 5 bộ di vật kèm theo, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong 2 đợt lên 999 bộ.

Trong ngày, lực lượng chức năng đã huy động thiết bị, xử lý hơn 620m3 đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng bước sang ngày thứ 23 của đợt 2. Lực lượng chức năng đã quy tập được 268 bộ hài cốt liệt sĩ và đang lên kế hoạch làm Lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Trước đó, trong đợt 1, lực lượng chức năng đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức Lễ truy điệu, an táng.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực Nghĩa trang Đô Thành - Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng).

Các đơn vị đang triển khai tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.