Theo thông tin cập nhật từ Bộ Tư lệnh TPHCM, trong ngày 12/11, Đội K74 tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m3 đất, phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ.

Quân nhân thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Tính riêng trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 12/11), các lực lượng đã quy tập được 286 bộ hài cốt liệt sĩ, với 64 bộ có kèm di vật.

Lũy kế cả 2 đợt từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng đã quy tập được 1.017 bộ hài cốt (gồm 984 hài cốt đơn lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể), với 371 bộ có di vật.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị duy trì 3 máy xúc, 1 xe ben cùng 2 xe tải 3,5 tấn tại hiện trường. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.