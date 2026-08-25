Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng xóa "điểm đen" giao thông

Ngày 25/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long và đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), cho biết mục tiêu của dự án là hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng trong khu vực, thúc đẩy kinh tế - xã hội.

UBND thành phố Đà Nẵng khởi công 2 dự án với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng (Ảnh: Công Bính).

Chủ đầu tư nhấn mạnh dự án sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực cụm nút giao thông này vào giờ cao điểm, nâng cao khả năng thông hành, độ an toàn qua nút giao.

Theo chủ đầu tư, dự án tận dụng cầu Hòa Xuân hiện hữu và xây dựng thêm một cầu mới về phía hạ lưu bên cạnh cầu cũ; xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám và Thăng Long, mở rộng đường Lê Thanh Nghị, xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hòa Xuân, tổ chức lại giao thông tại nút giao 2 bên cầu Hòa Xuân…

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Hiện trạng nút giao cầu Hòa Xuân phía phường Hòa Cường (Ảnh: Công Bính).

Cũng trong dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khởi công dự án phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng).

Dự án được xây dựng tại các xã, phường Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Bàn Thạch, Quảng Phú, Tam Xuân, Tam Anh và Tam Hải.

Quy mô dự án gồm nạo vét sông Trường Giang từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa), có tổng chiều dài 60km. Dự án kết hợp xây dựng kè tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, bố trí khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường thủy.

Dự án này xây dựng 6 cầu mới và một cầu dân sinh bắc qua sông Trường Giang, gồm: cầu Bình Dương, Hưng Mỹ, Bình Nam, Tỉnh Thủy, Tam Thanh, Tam Tiến và cầu dân sinh Tam Tiến.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng các công trình và tổ hợp tuyến kênh tiêu thoát lũ, giảm ngập cho khu vực Tam Kỳ.

Theo chủ đầu tư, mục tiêu dự án nhằm tăng cường kết nối, cải thiện giao thông thủy nội địa, tăng khả năng thoát lũ lưu vực sông Trường Giang, hỗ trợ giảm ngập khu vực Tam Kỳ, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện môi trường khu vực dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định việc khởi công 2 dự án này là hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Quốc khánh 2/9; thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chuyển hóa chủ trương phát triển thành những công trình, sản phẩm cụ thể, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, 2 dự án đáp ứng 3 yêu cầu quan trọng đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới, gồm: kết nối để mở rộng không gian phát triển, thích ứng để bảo đảm phát triển bền vững, an toàn để bảo vệ cuộc sống nhân dân.

“Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, yêu cầu kết nối cao hơn và đòi hỏi ngày càng lớn về chất lượng, an toàn, khả năng chống chịu của đô thị. Do vậy, đầu tư hạ tầng phải đi trước một bước, tạo năng lực phát triển mới và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.