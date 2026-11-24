Ngày 24/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có chỉ đạo về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, đêm 24/11, đến sáng 26/11, tại các xã, phường đồng bằng, vùng núi phía đông bắc và phía nam thành phố, lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cường suất mưa có thể đạt 100mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, khu vực vùng núi tây bắc có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Một đợt mưa lớn tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Từ ngày 27/11, mưa lớn được dự báo vẫn diễn biến phức tạp. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị, đồng thời cảnh giác với dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ hồ thủy điện chủ động điều tiết, đưa mực nước hồ về cao trình đón lũ theo quy định.

Cụ thể, hồ thủy điện Đak Mi 4A phải vận hành hạ dần mực nước về cao trình 255m trước 18h ngày 25/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 6h ngày 24/11, với tổng lưu lượng điều tiết bằng lưu lượng nước đến hồ cộng thêm nhưng không vượt quá 150m3/s.

Đối với hồ thủy điện Sông Tranh 2, chủ hồ phải tổ chức vận hành bảo đảm mực nước không vượt cao trình 172m vào lúc 7h ngày 25/11.

Các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 được yêu cầu theo dõi dự báo thời tiết, lưu lượng nước đến hồ, mực nước hồ và tình hình hạ du để chủ động vận hành theo quy trình.

Việc điều tiết phải bảo đảm nguyên tắc vận hành an toàn, tránh thay đổi đột ngột lưu lượng xả. Các chủ hồ cũng phải thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du về tình hình vận hành, điều tiết hồ.

Theo số liệu quan trắc lúc 14h ngày 23/11, mực nước hồ Đak Mi 4A ở mức hơn 256m, Sông Tranh 2 ở mức 172m, Sông Bung 4 ở mức hơn 213m, Sông Bung 2 ở mức hơn 580m và hồ A Vương ở mức hơn 363m.

Mực nước tại các trạm thủy văn Thành Mỹ, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu đều dưới báo động I.