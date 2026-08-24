Đá lớn lăn thủng nhà dân ở Lạng Sơn

Khoảng 22h30 ngày 23/8, nhiều tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống khu dân cư dọc đường Lê Lợi, thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng (Lạng Sơn). Đá lăn xuống đoạn đường dài khoảng 300m, một số tảng lao thẳng vào nhà dân.

Tại một ngôi nhà hai tầng, đá làm sập phần hiên. Một tảng đá khác đã đâm thủng nhà dân rồi lăn vào giữa phòng khách của ngôi nhà, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Tảng đá lớn lăn thủng nhà dân (Ảnh: Viết Trường).

Lãnh đạo UBND xã Chi Lăng, cho biết sự việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Ngay trong đêm, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 14 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Sáng 24/8, lực lượng chức năng tiếp tục khảo sát hiện trường, xác định vị trí sạt lở và đánh giá mức độ nguy hiểm.

UBND xã Chi Lăng khuyến cáo người dân tạm thời không lưu thông qua khu vực đá lăn.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17h ngày 23/8, mưa lũ trên địa bàn đã khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh D.P.H. (SN 1999, trú tại xã Thái Bình), bị vùi lấp khi sạt lở đất làm sập nhà ở.

Mưa lớn kéo dài cũng gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh ghi nhận hơn 4.030 ngôi nhà và công trình phụ bị ảnh hưởng. Trong đó, hơn 360 nhà bị tốc mái, hư hỏng do sạt lở đất; 3.620 nhà bị ngập, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Tại các khu vực Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng và các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, nước lũ tràn vào nhiều khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Riêng tại phường Kỳ Lừa, khoảng 1.300 hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông và chợ Bản Ngà bị ảnh hưởng do nước lũ dâng cao gây ngập chợ. Hệ thống giao thông trên địa bàn cũng chịu ảnh hưởng nặng.

Toàn tỉnh ghi nhận hơn 900 điểm sạt lở, ngập úng trên các tuyến đường, khiến nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và cứu hộ, cứu nạn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức di dời hơn 2.625 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, lực lượng chức năng trực tiếp hỗ trợ khoảng 1.300 hộ dân và hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông, chợ Bản Ngà và chợ Đông Kinh di chuyển người, hàng hóa và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.