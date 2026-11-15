Khoảng 13h ngày 15/11, Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Trần Văn Huy (SN 1994, ở xã Tằng Loỏng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, xã Tằng Loỏng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tằng Loỏng đã tổ chức xác minh, cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình. Tại đây, lực lượng công an phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, tình trạng sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy.

Lực lượng công an đưa cháu bé tới cơ sở y tế để chữa trị, chăm sóc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, Công an xã Tằng Loỏng đã phối hợp với cán bộ y tế đưa trẻ đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu.

Tại đây, các y, bác sĩ tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, tình trạng sức khỏe của cháu bé tạm thời ổn định. Qua kiểm tra, cháu bé có giới tính nam, nặng 3,2kg.

Nhận thấy cháu bé cần được tiếp tục chăm sóc và theo dõi chuyên sâu, Công an xã Tằng Loỏng cùng nhân viên y tế đã khẩn trương đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Công an xã Tằng Loỏng đã lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Qua vụ việc trên, Công an xã Tằng Loỏng khuyến cáo người dân khi phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người gặp tình huống nguy hiểm cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an, chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, xử lý; tuyệt đối không tự ý bỏ mặc hoặc chậm trễ trong việc cứu giúp người gặp nạn.