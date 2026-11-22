Ngày 22/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết một tàu cá địa phương không may chìm trên biển, may mắn 6 thuyền viên trên tàu được ứng cứu an toàn.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB-98163-TS, do ông Hoàng Minh (43 tuổi), trú tại tổ dân phố Lũ Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngư dân trình báo sự cố chìm tàu đến đơn vị Biên phòng (Ảnh: Hoài Nam).

Trình báo với cơ quan chức năng, ông Minh cho biết vào 19h ngày 21/11, khi ngư dân khai thác hải sản, cách cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị 63 hải lý về phía Đông thì tàu bất ngờ bị nước tràn vào không rõ nguyên nhân.

Phát hiện vụ việc, tàu cá QB-98670-TS do ông Phạm Văn Đông (51 tuổi), trú tại tổ dân phố Quảng Phong, phường Ba Đồn, làm thuyền trưởng đã nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu 6 thuyền viên gặp nạn trước khi tàu chìm.

Tàu QB-98163-TS có chiều dài 15m, rời cửa Gianh ngày 14/11. Vụ việc gây thiệt hại toàn bộ tàu, ngư lưới cụ, trang thiết bị và 2 tấn cá ngư dân vừa khai thác.

Vị trí tàu cá bị chìm (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã hướng dẫn thuyền trưởng hoàn thiện các thủ tục khai báo vụ việc theo quy định, thăm hỏi, động viên ngư dân khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ để sớm mua sắm phương tiện, ngư lưới cụ, ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.

Đơn vị Biên phòng cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, kịp thời ứng cứu người gặp nạn của tập thể tàu cá QB-98670-TS.