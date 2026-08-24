Cứu 5 học sinh bị dòng chảy ở rãnh nước sâu ven biển cuốn trôi

Sáng 24/8, ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), cho biết mấy ngày qua tại bãi biển Mỹ Khê xuất hiện các rãnh nước sâu ven bờ. Khu vực rãnh nước có dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tắm biển.

Mỗi ngày có hàng nghìn người đến bãi biển Mỹ Khê vui chơi, tắm biển (Ảnh: Quốc Triều).

Khoảng 17h ngày 23/8, nhóm 11 học sinh trường Trần Quốc Tuấn (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) đến bãi biển Mỹ Khê tắm đã rơi vào rãnh nước sâu ven bờ. Trong đó có 6 em biết bơi nên thoát được khu vực nguy hiểm, 5 em còn lại bị sóng cuốn ra cách bờ 40-50m. Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã lao ra biển ứng cứu thành công cả 5 học sinh.

Theo ông Phạm Hoàng Ân, các rãnh nước sâu này không xuất hiện liên tục mà phụ thuộc vào địa hình và hướng tác động của sóng. Người tắm biển rất khó nhận biết nên dễ rơi vào vùng nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê đã bố trí lực lượng túc trực tại nhiều vị trí trên bãi biển để kịp thời phát hiện, ứng cứu người gặp nạn.

Tổ quản lý bãi biển Mỹ Khê khuyến cáo người dân, du khách khi tắm biển cần tuân thủ biển cảnh báo, thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn.