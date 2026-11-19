Ngày 19/11, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với cơ quan chức năng xã Phước An (TP Đồng Nai) làm rõ nguyên nhân vụ xe đầu kéo làm rơi cuộn thép tại trạm thu phí trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV).

Khoảng 14h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 51D-931.xx kéo theo rơ-moóc BKS 50RM-251.xx lưu thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành theo hướng ra cảng Phước An. Khi phương tiện vừa dừng tại trạm thu phí, 1 trong 3 cuộn thép chở trên thùng xe bất ngờ đứt dây xích, lăn xuống đường.

Cú rơi mạnh khiến đèn tín hiệu tại khu vực trạm thu phí bị gãy, gác chắn hư hỏng nặng.

Sự cố may mắn không gây thương vong về người, nhưng khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải tỏa hiện trường.

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra do xe đầu kéo chở cuộn thép không chằng néo chắc chắn, gây thương vong cho người đi đường.