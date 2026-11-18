Tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026, chiều 17/11, bà Võ Thị Ngọc Nữa, cán bộ Hội Nông dân tỉnh An Giang, gửi câu hỏi liên quan tới El Nino.

“Chúng tôi muốn biết ngành nông nghiệp và môi trường sẽ làm gì ngay từ bây giờ để giúp nông dân chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng - vật nuôi, nguồn nước và phương án sản xuất nhằm giảm thiểu thiệt hại?

Về lâu dài, có thể đưa dữ liệu dự báo thời tiết, nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và cảnh báo thiên tai đến từng vùng sản xuất, hợp tác xã và nhóm nông dân theo cách dễ hiểu, đủ sớm để người dân ra quyết định sản xuất hay không?”, bà Nữa đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Ảnh: Anh Thơ).

Được Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giao trả lời nội dung này, ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết El Nino đã đạt cường độ rất mạnh và dự báo tiếp tục duy trì tới đầu năm 2027, gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2026-2027, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Để chủ động ứng phó, ngay từ tháng 4 năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản thông tin về hiện tượng El Nino cùng nhận định sớm về thiếu hụt nguồn nước. Bộ cũng thường xuyên cập nhật diễn biến trong các bản tin nhận định thời tiết, thiên tai để Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai ứng phó.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kế hoạch xây dựng, cập nhật, triển khai thực hiện kịch bản hạn hán, ứng phó với El Nino chi tiết theo 6 vùng kinh tế - xã hội, từng lưu vực sông, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đang triển khai xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của El Nino năm 2026-2027 để thống nhất chỉ đạo ứng phó trên cả nước.

Hạn hán kéo dài ở các tỉnh miền Trung năm 2024 (Ảnh: Hữu Khoa).

Cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền cho hay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc phát hành ứng dụng di động “Thời tiết Việt Nam”, “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để người dân tra cứu thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn chính xác, kịp thời và phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai - trong đó có hạn hán, xâm nhập mặn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của cơ quan này là tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai đến người dân, từng bước chuyển từ cảnh báo hiện tượng sang cảnh báo tác động.

Các đài khí tượng thủy văn tỉnh/thành phố nâng cao trách nhiệm, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết đến từng địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn sẽ đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, phù hợp với điều kiện của từng vùng sản xuất, hợp tác xã và người dân.

Ngoài ra, Luật Khí tượng thủy văn và Luật Phòng, chống thiên tai cũng đang được sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội trong năm 2027 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo ngày càng chi tiết, sát thực tiễn sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến khích người dân sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu hạn hán, xâm nhập mặn, nắng nóng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và nhân rộng các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về hạ tầng, cần rà soát, sửa chữa, nâng cấp và vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, kiểm soát mặn. Tổ chức nạo vét kênh mương, trạm bơm và bố trí các điểm lấy nước ngọt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong cao điểm hạn hán, xâm nhập mặn…