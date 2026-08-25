Cục CSGT phản hồi ý kiến về đổi giấy phép lái xe nước ngoài

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa tổ chức lấy ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương để xây dựng Thông tư mới (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA) quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Nhiều đơn vị đề nghị cơ quan soạn thảo thông tư chỉnh lý quy định liên quan đến việc đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái Việt Nam (Ảnh minh họa: Thuvienphapluat.vn).

Trong số các đơn vị, người tham gia đóng góp ý kiến, tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến: Tại điểm b khoản 1 Điều 24 quy định: Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam được xét đổi sang hạng giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Tỉnh Bắc Ninh đề nghị sửa đổi thành: Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, có thời gian lưu trú tại nước ngoài từ trên 3 tháng trước thời điểm được cấp giấy phép lái xe, nếu có nhu cầu lái xe tại Việt Nam được xét đổi sang hạng giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Tỉnh Quảng Ninh nêu ý kiến tại khoản 5, điều 24 quy định về thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển chưa nói rõ về thời hạn sử dụng đối với giấy phép lái xe cấp cho người Việt Nam.

Ví dụ, giấy phép lái xe quốc gia nước ngoài chỉ còn thời hạn sử dụng 3 năm nhưng thực tế đổi sang hạng tương ứng của giấy phép lái xe Việt Nam được 5 năm hoặc 10 năm, thì thời hạn mới của giấy phép lái xe sau khi đổi là bao nhiêu năm, chưa có hướng dẫn cụ thể.

Trước 2 ý kiến trên, đơn vị soạn thảo cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp và chỉnh lý vào dự thảo thông tư.

Tham gia đóng góp ý kiến về quy định đổi giấy phép lái xe của nước ngoài, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị bổ sung thành phần hồ sơ "Bản dịch giấy phép lái xe được hợp pháp hóa lãnh sự" để xác thực giấy phép lái xe nước ngoài của công dân.

Ngoài ra, cần làm rõ hơn thời gian cư trú của công dân dưới 3 tháng tại quốc gia cấp giấy phép lái xe thời điểm trước khi được cấp giấy phép lái xe nước ngoài.

Trước ý kiến tham gia của tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị soạn thảo cho biết sẽ tiếp thu ý kiến tham gia và chỉnh lý vào dự thảo thông tư.